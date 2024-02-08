美國國會共和黨已被特朗普廢掉　拜登卻不是能把握機會的那個人

2月7日，美國國會參議院在絕大多數共和黨人反對之下，阻止了邊境移民管控綑綁烏克蘭撥款的法案表決。參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）隨即提出「Plan B」，把邊境移民管制的條文抽掉，直接推進烏克蘭撥款法案（當中也包括了以色列、台灣的援助，以至一些對外人道援助），共和黨人沒有一口否定，卻堅決拖延，其進一步的程序投票將押後至2月8日。

奇怪的是，舒默的「Plan B」其實本質上就是拜登（Joe Biden）去年夏天的「Plan A」，即是跟過去多次的烏克蘭撥款一樣，單獨通過援助，不附帶其他與對外援助無關的立法條件。當時，共和黨人本着「美國優先」（American First）的原則，聲言美國要先花錢處理好美墨邊境的移民問題，才促使拜登其後將烏克蘭與美墨邊起綑綁。

到了今天，經過兩黨參議員四個月談判才談成的法案，才公布不足一個星期，就被共和黨人否決。但此刻的共和黨人，竟然又再對不包括美墨邊境條文的「Plan A」持開放態度，恍惚時間倒退了半年。到底葫蘆裏賣的是什麼藥？

特朗普的「移民牌」

負責代表參議院共和黨人進行邊境移民管制談判的俄克拉荷馬州參議員蘭克福德（James Lankford）就把事情說得明白。他指責共和黨內部有人把政治凌駕邊境安全，並在7日聲明，早在數周前，就有一個右翼媒體名人警告他，「如果你敢在總統選舉年試圖推進解決邊境危機的法案，我會盡一切努力去毀滅你」。

俄克拉荷馬州參議員蘭克福德（James Lankford）。（Reuters）

在法案中的邊境移民管制項目上，拜登可算是作出了極大的讓步，不只放棄了過去數十年民主黨人對於合法化境內無證移民的要求，還接受了更嚴格的難民資格篩查標準，大增邊境扣留非法入境者的資源，並同意推行「自動封關」的政策。其讓步之大，甚至迫使數位左翼民主黨參議員對法案投下了反對票。

此等程度的讓步，對主張收緊邊境移民管制的共和黨人而言，可說是千載難逢的機會。若然法案獲得通過，這更將是1986年以來所未見的兩黨移民政策立法。

這，對正計劃打「移民牌」迎戰拜登的特朗普（Donald Trump）而言，卻構成了很大的「不方便」－－如果人數達至史上最高位的邊境移民問題得到緩解，其「移民牌」的效力就會大大減退。於是，特朗普在法案內容還沒公布之前就已經強烈反對法案，表明投票給他才是解決邊境移民問題的唯一辦法。

問題是，即使特朗普重掌白宮，沒有國會民主黨人的合作，像今天這樣的移民管制改革也不能落實。

美國前總統特朗普（Donald Trump）2月4日稱，如能再次當選總統，將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過60%。圖為特朗普1月22日在新布爾罕什州拉科尼亞（Laconia）出席競選活動。（Reuters）

共和黨老政客們的不知所措

特朗普的介入，就將國會共和黨人置於一個非常尷尬的位置。一方面，出於「美國優先」的原則，他們早就選擇了「保護美國邊境比保護烏克蘭重要」的政治宣傳，於是才有了過去近半年將烏克蘭撥款與邊境問題的綑綁，以及拜登在此的重大讓步。另一方面，出於「幫助特朗普勝選」的考慮，他們又不能接受能夠緩解邊境移民問題的立法。

這種尷尬位置明顯讓參議院的共和黨老政客們也不知所措。例如南卡羅萊納州的資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）7日否決了烏克蘭撥款綑緬邊境移民管制的法案之後，竟然又說自己沒有放棄邊境問題，希望在去除了邊境條文的烏克蘭撥款法案中加入有關邊境管制的修訂案。

一直落力支持援助烏克蘭的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在特朗普的壓力下已控制不了黨團，最終為了保存面子，在2月7日的投票中投下了反對票。（Reuters）

要滿足特朗普的要求，共和黨人只好做出在表面上讓選民看到他們有在為邊境做事、但實際上卻不會緩解移民問題的行動。

例如德州州長阿博特（Greg Abbott）在美墨邊境伊格爾帕斯（Eagle Pass）一處以德州國民警衛軍阻止聯邦邊境人員拆除圍欄、執行邊境任務的做法，吸引到不少美國人的眼球，甚至得到特朗普的背書。雖然伊格爾帕斯的移民入境人數因為州政府同聯邦政府的對峙而真的有所減少，但這種做法明顯不能整體緩減邊境移民問題。

假裝做事也做不好

國會共和黨人也找到了一道奇招來「假裝有在做事」。那就是向負責邊境管制的國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）提出彈劾。如果彈劾獲得共和黨控制的眾議院通過，這將是1876年以來首次有內閣官員遭遇彈劾。

2月4日，德州州長阿博特（白衣者）與13個共和黨州長在德州美墨邊境開記者會。（Reuters）

問題是，彈劾只適用於官員犯了「重罪或輕罪」的前提之下，而馬約卡斯所「犯」的就只有沒有成功壓止到邊境闖關移民人數的急增。這其實只是政策失敗，而非任何犯罪－－且不論，這某程度上是國會長年不立法修補邊境移民管制的結果。更不用說的是，要把馬約卡斯去職，還需要參議院三分之二議員的支持，根本沒有通過的可能。

諷刺的是，共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）竟然連議會領袖最基本的「點票」工作也沒有做好，竟然在2月6日的馬約卡斯彈劾投票中落敗。這不只是沒有做實事，更是連假裝做實事都沒有做好。

在國會共和黨人的差極「演出」之中，人們還不應忘記一點：那就是，去年9月底財政年度結束之後，共和黨控制的眾議院遲遲通過不了新財年的撥款法案，如今已是第三次依靠臨時撥款度日，新的政府停擺限期3月即至－－從今天的政爭局面來看，有可能下個財年來到之時，今個財年的撥款也未得通過。

國會共和黨這種比荒謬劇還要荒謬的情節，其實是拜登可以利用來攻擊共和黨和特朗普的絕佳彈藥。但滿手彈藥的拜登卻似乎不識如何開槍。

眾議院議長約翰遜還有另外一次點票失誤，同樣在2月6日未能推動眾議院通過單獨援助以色列的法案。（Reuters）

拜登的政治無能

早在2月6日，拜登已公開批評特朗普只是想「武器化」邊境移民問題，而不是想解決問題，稱特朗普是參議院不通過邊境法案的唯一理由。他又呼籲國會共和黨人要有「勇氣」、要有「腰骨」去告訴美國人他們是為美國人服務而非任何其他人（按：指特朗普）。他聲言，「美國人將會知道（法案）為何失敗......由今天起到11月，美國人將會知道邊境不安全的唯一理由特朗普及MAGA共和黨人（按：MAGA是「讓美國再次偉大」的特朗普口號簡稱）。」

然而，在社交媒體的年代，義正詞嚴的政治演說（特別是出自拜登之口）難收宣傳之效。拜登所欠缺的，除了是個人魅力之外，還有特朗普擅長的戲劇營造。

拜登的政治宣傳似乎已嚴重同時代脫節。（Reuters）

眼見今天反對收緊邊境管制的竟然是共和黨，拜登盡可以照抄共和黨人的政治劇本，親身走到美墨邊境高呼「關閉邊境」，並叫2016年、2020年都支持特朗普，如今已表態支持烏克蘭撥款綑綁邊境法案的邊境巡邏隊工會派幾個「賣相甚佳」的執法人員來跟拜登站台，親身述說邊境移民問題，公開跟特朗普爭奪「移民牌」的主動權。

但畏首畏尾的拜登，擔心得罪黨內一小撮的左翼精英，卻絕對不敢在邊境問題上走得那麼前。（按：事實上，拜登早就知道邊境移民是個重大政治問題，早前已經恢復一部份圍牆的興建，當時以極低調的方式推行。）

在2024年的大選中，面對如此荒謬的共和黨人，拜登如果最終還是敗北，這只能怪他自己實在太不懂得玩屬於這一個時代的政治遊戲了。