英國少年遭母「綁架」到法國失蹤6年　深山行足4天幸獲好心人救助

英國一名失蹤6年的17歲少年巴帝（Alex Batty），在被親生母親帶走後下落不明至今。



13日在法國庇里牛斯山區道路雨中獨自行走時，被路過的送貨司機尋獲，據悉當時他已徒步行走4天。

少年稱他的母親「有點瘋狂」，警方已與他在英國的祖母聯繫。

一上車就說自己遭母親綁架 用Facebook送「這訊息」給祖母（點圖了解更多）：

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BBC報道，巴帝2017年與沒有監護權的母親梅蘭妮（Melanie Batty）和外祖父大衛去西班牙度假後就此失蹤。

13日上午在法國土魯斯（Toulouse，圖盧茲）的庇里牛斯山區道路，被送貨司機員阿西迪尼（Fabien Accidini）發現他在雨中獨自行走。

阿西迪尼表示，少年一上車就說自己是「遭到母親綁架」，「他（少年）解釋自己已走了4天，從山裡一處出發，但沒有說確切地點」。

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「我在網路上搜尋他的名字，發現的確有人正在找他」，隨後並透過Facebook與巴帝的外祖母及法定監護人卡魯阿納（Susan Caruana）聯繫。

巴帝透落Facebook向祖母發送訊息說：「祖母你好，我是艾歷克斯。我在法國土魯斯。我真心希望你能收到這封訊息。我愛你，我想回家。」

警方消息人士說，少年說已經在法國待了兩年，與最後一張已知的照片長很像。

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他一直住在偏遠的庇里牛斯山偏遠地區，以流動公社的方式從一個地方遷移至另一處。庇里牛斯山麓地區以吸引人們尋求靈修或另類生活方式而聞名。

據了解，少年目前不願透露母親的確切下落。

少年祖母卡魯阿納曾在2018年接受BBC訪問時說，認為巴帝被母親和外祖父帶去摩洛哥一處靈修社區生活，他們當時正尋求另一種生活方式，不希望巴帝去學校上課。

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