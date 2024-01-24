英國一家4口中刀伏屍家中　男戶主曾打999求助「被耍走」警方捱轟

英國諾福克郡（Norfolk）1月19日發生一宗滅門慘案，4人陳家中。男死者生前在19日較早時曾報警，稱擔憂自己的精神狀態，但警方沒即時派員因應。直到警方同日稍後時間接到一名遛狗者報案，才派員前往察看，最終發現4人已死。



警方19日在屋內發現45歲男子庫琴斯基（Bartlomiej Kuczynski）、他的12歲女兒賈斯明（Jasmin Kuczynska）、9歲女兒娜塔莎（Natasha Kuczynska）、以及36歲女子Kanticha Noon死亡。庫琴斯基及Kanticha Noon都是因為頸部的刀傷而死亡。法醫24日會檢驗賈斯明及娜塔莎的遺體。

庫琴斯基與2名女兒同住於那住宅，而Kanticha Noon是他的嫂嫂，是在案發時到訪上址。Kanticha Noon來自泰國曼谷。

庫琴斯基與Kanticha Sukpengpanao都是死於刀傷。其中後者頸部中刀，而庫琴斯基身上僅有一處刀傷。

兩名女童的母親Nanthaka Kuczynska案發時正在工作，她的職業是保安員。

庫琴斯基19日上午6時曾致電報警，稱自己的精神狀態感到困惑和擔憂。他當時被建議尋求醫療意見，警方沒派警員到場。

庫琴斯基致電警方求助一段時間後，一名遛狗人士在上午7時15分路過，因擔心這家人的狀況而報警。警方至此才派員處理，最終發現4人已死。

英國諾福克郡2024年1月19日發生一宗滅門慘案，警方到場處理。（Getty）

此案引起爭議的地方在於，2023年12月14日警方已與庫琴斯基的家人聯繫上，當時他一度失蹤。他曾被警方帶到醫院接受緊急精神評估，但不知為何能自行離開並逃避——36天後慘案發生，警方處理手法因此備受批評：如它早一點或積極一點應對，或許不會發生憾事。

英國監警部門IOPC對諾福克郡警區的處理手法調查，但或需時數月。

諾福克郡警察及犯罪委員會（Police and crime commissioner）稱將向諾福克郡警察局局長桑福德（Paul Sanford）問責。專員奧彭-斯梅利（Giles Orpen-Smellie）表明，諾福克郡的居民必須能依靠999系統的有效運作。

英國廣播公司（BBC）24日向諾福克郡薩弗克郡（Suffolk）國民保健制度信託基金會（NHS Foundation Trust）查詢，問當局是已對該案展開嚴重事件審查。基金會稱由於警方正在調查，無法對此發表評論。

延伸閱讀：俄羅斯8商業大亨「離奇死亡」包括6能源高層 有人慘遭滅門之災（請點擊放大前了解詳情：）

+ 16

延伸閱讀：日本變態男洗腦 強迫妻子一家互殺 幫忙棄屍還討好兇手（請點擊放大前了解詳情：）