澳洲將推新法　允許員工下班時間免責無視工作消息

澳洲參議院通過一項法案，賦予職工在工作時間外不處理電話和短訊且不必擔心遭到報復的權利。此舉是澳洲政府防止過勞死悲劇的又一措施。



《紐約時報》報道，澳洲參議院2月8日通過這項法案，將允許澳洲職工在下班後拒絕不合理的職場交流。如果工作單位因員工在下班時間不處理工作要求而對其進行處罰，則可能被處以罰款。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）7日在記者會上說：「如果一個人沒有拿着一天24小時工作的薪水，那他（她）就不該因為非全天在線而受到處罰。」

這項法案旨在加強工人權利，也是對希望成為永久職工的臨時工的保護。澳洲緊隨法國、德國和意大利等歐洲國家的腳步，通過法律手段減輕職工的工作壓力。

澳洲就業和工作場所關係部長伯克（Tony Burke）6日接受澳洲媒體採訪時說，僱主就輪班和其他事項與職工聯繫是合理的，但職工沒有義務在無報酬工作時間回覆這些訊息。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2022年7月8日在悉尼出席記者會。（Reuters）

澳洲工會和其他行業團體長期以來一直主張員工有權在下班時間與公司斷聯，這項新規對「打工人」來說顯然是個好消息。但法案也招致企業方面的不滿，企業團體人士認為，這項立法將給企業帶來巨大成本，導致就業崗位和機會減少。

也有反對派參議員批評稱，工人已經有針對不合理工時的法律保護；新的這些措施並非為提高生產力、就業、經濟增長和投資設計，而這些正是成功經濟的要素。

報道稱，澳洲目前有一系列標準化的職工待遇，包括20天的帶薪年假、強制性帶薪病假、18週的帶薪產假等。澳洲工作場所安全專家說，工作與生活的平衡是澳洲人的文化標誌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

