霍士新聞前主播Tucker Carlson採訪普京　稱遭拜登政府兩度阻撓

近日，美國知名媒體人、與前總統特朗普（Donald Trump）關係密切的前霍士新聞（Fox News）當家主持人卡爾森（Tucker Carlson）現身莫斯科，引發外界諸多猜測。當地時間2月6日，卡爾森在社交媒體上宣布，他很快採訪俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），讓美國公眾看到俄烏衝突背後的「真相」。



克里姆林宮方面尚未證實普京是否會接受卡爾森的採訪，美國保守派媒體人瓊斯（Alex Jones）隨後在社交媒體上稱，卡爾森發訊息給他，說已經完成了對普京的採訪，時長2個小時，「很快就會正式發布」。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年2月2日在圖拉（Tula）出席「全俄人民陣線」（All-Russia People's Front）主辦論壇，討論該組織參與烏克蘭戰事事宜。（Pool via Reuters）

卡爾森6日在莫斯科發布了一段影片，解釋了他尋求採訪普京的原因。他說，持續兩年的俄烏衝突重塑了世界各地的軍事和經濟力量平衡，「二戰後的經濟秩序，讓西方在過去近80年裏繁榮發展的經濟體系，以及美元的主導地位，正在快速地分崩析離。這不是小變化，它們正改變歷史。」

卡爾森表示，世界上大部分國家都意識到了這種變化，但大多數美國人對此一無所知，因為美國「腐敗的媒體」沒有告訴民眾真相。他批評稱，美國媒體通過「選擇性的報道」欺騙讀者和觀眾，對烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了大量採訪，卻從未與俄羅斯總統普京接觸。

卡爾森指責美國媒體通過「阿諛奉承的激勵性對話」，放大了澤連斯基要求美國深入參與衝突的訴求，「這不是新聞報道，而是白宮的政治宣傳。」

他表示，大多數美國人並不知道俄烏衝突的前因後果，也從未聽過普京的表態，「這是錯誤的。美國人有權了解他們捲入了一場什麼樣的戰爭，我們有權利告訴他們這一切……我們擁有言論自由的權利，白宮裏的任何一個人都不能剝奪我們的權利。」

卡爾森稱，所有人都可以在他的個人網站上免費觀看完整的採訪影片，社交媒體X（原Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）也已承諾，不會在X上限制或禁止採訪影片。卡爾森還強調，他自己負擔了此次採訪的行程費用，沒有接受任何政府或團體的資助。

此外，卡爾森爆料稱，拜登政府曾兩次試圖阻止他採訪普京，第一次發生在三年前，第二次是現在。「約三年前，拜登政府非法監視我們的短訊，然後把內容泄露給他們在新聞媒體中的嘍囉，以阻止我們對普京的採訪計劃。上個月，我們完全肯定他們又做了相同的事情，但我們依然來到了莫斯科。」

美國總統拜登（Joe Biden）2024年2月6日在白宮出席「黑人歷史月」（Black History Month）活動。（Reuters）

據俄媒今日俄羅斯（RT）報道，卡爾森於當地時間3日現身莫斯科，還在莫斯科大劇院觀看了芭蕾舞劇，但他當時並沒有透露造訪俄羅斯的具體目的。路透社稱，卡爾森可能成為第一名在俄烏衝突期間採訪俄羅斯總統普京的西方記者。

克里姆林宮方面還沒有說明普京是否會接受卡爾森的採訪。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）5日回應稱：「至於總統可能接受的採訪，包括接受外國媒體的採訪，我們目前沒有什麼可告訴你的。如果有這樣的計劃，我們會通知你們。」

但美國保守派媒體人瓊斯7日在社交媒體上發布影片稱，卡爾森已經完成了對普京的採訪，「塔克說他採訪了普京，他剛剛發消息給我，採訪時長約2個小時，很快就會發布。」瓊斯還聲稱，此次採訪是「史詩級的」，足以「載入史冊」。

卡爾森曾是美國霍士新聞的當家主持人，被認為是美國共和黨政策的喉舌、保守派媒體頗具影響力的媒體人。2023年4月，卡爾森被霍士新聞解僱，但他很快推出了自己的新聞節目，在社交媒體X上「強勢回歸」。

卡爾森還與美國前總統特朗普關係密切，是特朗普「潛在的競選搭檔」之一。去年11月，特朗普在接受一檔節目採訪時，被問到是否會考慮卡爾森做競選搭檔，特朗普回答說：「當然，為什麼不呢，我很喜歡塔克（卡爾森），我想我會（考慮）的。」

普京上一次接受外國記者採訪是在去年11月，當時普京即將訪問中亞國家，行前接受了《哈薩克斯坦真理報》（Kazakhstanskaya Pravda）採訪。俄羅斯塔斯社（TASS）稱，普京最近一次接受西方記者採訪則要追溯到2021年10月，當時他在俄羅斯能源週全體會議後接受了一名美國記者的採訪。

（編按：俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫指，總統普京已在2月6日接受訪問。卡爾森8日表示，訪問內容會在美國東部時間當日傍晚6時發布。）

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