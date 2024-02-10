日本著名指揮家小澤征爾逝世　生前與中國淵緣甚深

日媒2月9日報道，世界著名指揮家小澤征爾6日因心力衰竭在東京的家中去世，享年88歲。



小澤征爾1935年生於中國瀋陽，翌年隨家人遷居北京，二戰後，他搬回日本東京居住，並開始學習鋼琴。

共同社指，小澤征爾在日本最著名私立音樂學院之一的桐朋學園向音樂家齋藤秀雄學習指揮方法，1959年嶄露頭角，獲得法國貝桑松國際指揮家比賽冠軍，1973年至2002年擔任美國波士頓交響樂團音樂總監，確立其世界級指揮家的地位。

圖為2015年12月5日，日本指揮家小澤征爾在華盛頓美國務院參加晚宴。（Reuters）

他2002年至2010年出任維也納國家歌劇院音樂總監和維也納愛樂樂團名譽團員，2002年成為首名指揮維也納愛樂樂團新年音樂會的日本人。

報道指，小澤非常勤奮，性格直爽開朗、平易近人，他2008年獲得日本文化勳章，2016年獲得美國格萊美獎。

中新社指，小澤征爾2008年受邀執棒中國國家大劇院第一個新年音樂會。 在進行綵排時，他一字一頓的這樣對記者說：「非常不可思議，我出生在中國瀋陽，有時我認為自己是半個中國人。」

報道指，中國民眾對小澤征爾的親切感，不僅源於他生於瀋陽、長於北京所結下的緣分，還因為他對中國深厚的感情。1978年，小澤征爾來華與中央樂團合作。 第二年，他還率波士頓交響樂團訪華演出，紀念中美建交，給中國帶來改革開放後、第一支世界頂級交響樂團的聲音，為古典音樂工作者和愛好者打開世界之窗。將時間再撥回2008年，72歲的小澤征爾在舞台上仍目光炯炯，為中國觀眾帶來難以忘懷的音樂。