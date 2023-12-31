勒索李善均2女身份全面曝光　YouTuber揭B女前科纍纍　涉捉黃腳雞

憑《咖啡王子1號店》、《我的大叔》及《上流寄生族》與等影視作品廣為觀眾所熟悉的韓國影帝李善均（이선균，Lee Sun-kyun）12月27日輕生後，兩名涉嫌勒索李的女子身份被YouTuber揭露，其中B小姐被指犯案纍纍。



他生前遭2名女子勒索，其中一位是夜店女經理A小姐（已被揭姓名為Kim Nam-hee，譯音金南熙），另一位則是28歲的B小姐（已被揭姓名為Park So-jung，譯音朴素貞）。A向李勒索3億韓圜（約181萬港元），B勒索李5000萬韓圜（約30萬港元）。

B曾企圖在出庭前「走人」，幸警方順利將她拘捕。法院因她有可能逃跑或毀滅證據，已對她發出拘捕令並收押。

被指有份勒索李善均金錢的B小姐2023年12月28日現身法院受查。她在進入法院時還抱着被包得密密實實的幼嬰。（韓國《國民日報》網站）

韓國YouTube頻道Caracula's Crime lab（카라큘라 범죄연구소）29日發文揭露B的身份：「她跟GOOD PLACE（陪酒沙龍的店名）老闆娘金南熙（即A小姐）住在同一棟住宅大樓，自稱是黑客。」

如有人是未婚媽媽朴素貞（1995年生，來自原州，即B小姐）詐騙、勒索、捉黃腳雞（即桃色敲詐）的受害人，或目擊她虐待兒童，我們在等待有人檢舉。 Caracula's Crime lab

▼Caracula's Crime lab發文時，附上3張本來沒有「打格」的、B小姐的正面照。

韓國網民指這是有份勒索李善均的B小姐。（網絡圖片）

挾孕肚向至少6男索錢

韓媒《國民日報》29日稱，曾是演員B小姐透過二、三十歲上班族常用的應用程式「同好會」認識男子，與他們交往並發生關係後，會以「我懷孕了，但墮胎需要錢」、「為了孩子平安出生，需要住院治療」為由向男方索款。

B小姐2023年1月產子，不僅跟寶寶的生父親索最贍養費，還跟以前透過App認識並發生過關係的男士索錢，對每一個人都說「你是（寶寶）生父，要給我贍養費，不然我就說出去」。她就這樣拿了好幾個月的錢。被騙者約有5個人，每人少則付了數百萬韓圜，多則給了數千萬韓圜。

他們當中有一名人不信B小姐的話，進行親子鑑定，發現他與嬰兒其實沒血緣關係後，將她告上法庭，指她欺詐。報道指其他受害人也在計劃僱用律師控告B小姐。

圖為2023年12月23日，韓國演員李善均抵達韓國仁川警察局，就被指涉嫌吸毒接受訊問。（Yonhap via REUTERS）

犯罪姊妹花獄中相識

儘管A小姐自稱不認識B小姐，但Caracula's Crime lab指出本是欺詐慣犯的B小姐在獄中認識A小姐，出獄後與她成為同住一棟大樓的街坊。她們互相知道對方家門密碼。

Caracula's Crime lab於30日稱挖出B小姐身份並公開她的3張正面照，指她1995年原州市在出生。有網民挖出她以往經歷，指出她曾演出2部電影，包括在2012年還在就讀高中時擔任一部電影的主角，以及在2015年出演一部電影的小角色。

Caracula's Crime lab發文稱這是有份勒索李善均的B小姐。Caracula's Crime lab發布影片的照片，本來並無「打格。（網絡圖片）

延伸閱讀： 「壓垮李善均的最後稻草」 韓媒質疑警方重大缺失（點圖放大閱讀）：

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▼李善均12月27日被發現在首爾一公園輕生，消息震撼全韓：

▼12月29日，李善均的葬禮在首爾舉行：

▼12月23日，李善均抵達韓國仁川警察局，就被指涉嫌吸毒接受訊問的情形：