以色列攻入拉法？加沙人嘆無路走　美媒：埃及威脅暫停大衛營協議

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的戰爭持續，以軍空襲加沙地帶靠近埃及的邊境城市拉法（Rafah），並有意展開地面進攻。大量加沙逃難民眾正滯留在拉法，他們愈來愈感不安，並嘆稱無路可走。美媒11日引述消息人士指，埃及威脅稱若以軍攻入拉法，埃方或暫停履行《大衛營協議》。



美媒2月10日指，約150萬人正在拉法避難，佔加沙地帶總人口逾半。

難民Jihan al-Hawajri在戰爭期間多次遷走避難，從加沙北部輾轉逃到南部的拉法，如今與30名親戚一起居住在帳篷中，他稱「我們都累了，說真的，我們已筋疲力盡。以色列想做什麼便做什麼，我就坐在帳篷裏，我會死在帳篷裏。」

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美國新聞網站政治報（Politico）11日引述不具名的兩位埃及官員與一名西方外交官指，若果以色列派軍到人口稠密的拉法，埃及威脅會暫停與以色列的和平條約，即1978年簽訂的《大衛營協議》（Camp David Accords），並談到在拉法的戰事，可能會令加沙的主要救援供應通道被逼關閉。

《大衛營協議》被視為近半世紀以來中東地區穩定的重要基石，報道指，條約包括若干關於邊界兩方部隊部署的條款。埃及正擔心一旦局勢進一步惡化，軍隊將無法阻止大批難民逃入西奈半島（Sinai Peninsula）。

2024年1月29日，以軍與哈馬斯的衝突持續，加沙民眾爭相離開戰火激烈的南部汗尤尼斯（Khan Younis），朝拉法（Rafah）方向逃亡。（Reuters）

聯合國官員警告稱攻擊拉法會是災難，擔心戰事牽連大量民眾，包括逾60萬名兒童，也憂慮會阻礙救援物資運入加沙。

美國、英國、沙特阿拉伯等多國都對以色列發出警告，白宮表示不會支持未有適當考慮到當地難民的重大行動。

哈馬斯警告：暫停人質談判

哈馬斯發言人11日發聲明警告稱，一旦以軍地面攻入拉法，會停止釋放人質的談判。