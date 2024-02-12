烏克蘭軍方：俄軍在佔領區使用星鏈系統　SpaceX：不在俄境服務

烏克蘭軍方2月11日表示，俄羅斯部隊正於佔領區使用「星鏈」（Starlink）衛星網路系統，該系統由富豪馬斯克（Elon Musk）屬下的SpaceX生產。俄方並公布監聽到的兩名俄軍錄音，作為俄軍「系統性」應用該網絡的證據。



路透社報道，俄羅斯全面入侵烏克蘭的近兩年期間，星鏈系統對於烏克蘭的戰場通訊至關重要，以協助基輔當局對抗規模更大、裝備更好的俄國軍隊。

烏克蘭國防部情報總局（Main Directorate of Intelligence）在通訊軟體Telegram發布一段錄音檔，宣稱其中的內容涉及俄軍第83空中突擊旅的部隊，討論在烏克蘭東部設立終端裝置的情況。該旅正在頓涅茨克（Donetsk）東部地區的佔領區作戰。

SpaceX衛星星座Starlink發射任務（SpaceX）

烏克蘭軍事情報局（GUR ）未提供俄軍使用「星鏈」規模，又或他們如何取得終端裝置的相關詳細資訊。但情報總局發言人烏索夫（Andriy Yusov）表示，這件事「開始呈現系統性」。

SpaceX上星期於社交平台X發布聲明說，公司「不跟俄國政府或俄國軍方進行任何形式的業務往來」，且其服務不在俄羅斯境內運行。