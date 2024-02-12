英王查理斯確診患癌後首露面　上教堂時向民眾揮手

英王查理斯三世（King Charles III）自上周證實患癌後，2月11日首次公開露面，於星期日與王后卡米拉（Camilla）到鄉郊府邸，於桑德林漢姆莊園（Sandringham House）附近的教堂做禮拜。



穿著大褸及手持雨傘的查理斯，與卡米拉抵的聖瑪利亞瑪達肋納教堂（St. Mary Magdalene Church）時，向在場民眾揮手。

白金漢宮於上周一宣布，75歲的查爾斯在接受前列腺肥大手術期間，在醫院被發現其他問題，其後診斷出患有癌症。不過，王宮消息僅指不是前列腺癌，未透露其癌症類別及期數。

查理斯10日曾發表聲明，首度就其患癌回應。他表示，感激公眾對自己的關心，稱就像所有癌症影響的人士都知道，這些關心是最大的慰藉和鼓勵。

在接受治療期間，查理斯推遲所有公開活動，但計劃繼續擔任大部份工作，包括每週會見首相。