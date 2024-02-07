英國王室︱父親患癌+妻子動手術　王儲威廉將「主持大局」

在妻子儲妃凱特（Princess Catherine）接受手術以及國王查理斯三世（King Charles III）患有癌症的消息曝光後，英國王儲威廉（Prince William）於星期三（2月7日）重返公職，他將在父親缺席期間扮演更重要的角色。



路透社報道，42歲的凱特於1月16日接受腹部手術後，威廉推遲了所有活動，以照顧他們的3個孩子。

隨後，他的父親與凱特在同一間醫院接受前列腺肥大治療，隨後白金漢宮星期一（5日）宣布，對查爾斯三世的後續檢查顯示他患有某種癌症。

英國王室：圖為英國王儲威廉（Prince William）、儲妃凱特（Princess Catherine）及3名子女2023年12月25日在桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）出席聖誕節活動。（Reuters）

威廉王子在王室成員遭受一系列健康打擊後，星期三將首次公開露面。他將在溫莎堡（Windsor Castle）舉行授勳儀式，隨後還將出席倫敦空中救護慈善機構的晚宴。

由於國王因接受治療而推遲履行公共職責，凱特預計要到復活節後才能恢復工作，剩下的王室成員，尤其是王儲威廉和查爾斯的妻子卡米拉王后（Camilla, Queen Consort），將更多履行公務。

王室作家哈德曼（Robert Hardman）說，在英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）統治末期，當她受到行動不便的問題時，威廉已經承擔了重要的國家職責。

英國王室：查理斯三世2024年2月6日離開克拉倫斯宮時向傳媒微笑及揮手，為公布患癌後首度公開露面，旁為卡米拉（Reuters）

哈德曼告訴路透社，「在這方面，情況沒有不同，但顯然存在期望的負擔」、「在很多情況下，他必須插手，他將成為準國家元首，就像女王體弱時查理斯王子的角色一樣。」

儘管確診，查爾斯仍計劃繼續他作為君主的大部份私人工作，包括每週會見首相和處理國家文件。

白金漢宮沒有透露病情的任何細節，只是說這不是前列腺癌，但表示國王仍然「完全積極」，並期待盡快重返公職。

本文獲《聯合早報》授權轉載

