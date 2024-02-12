美國大選︱拜登設TikTok帳號爭奪年輕選民　首條影片談NFL超級碗

美國11月迎來總統大選，現任總統拜登（Joe Bien）競選團隊為爭取年輕選民支持，2月11日趁美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl，又譯超級盃）盛事，在短片平台TikTok（抖音海外版）開設帳號。



第58屆超級碗由堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）奪得冠軍。拜登團隊同日在TikTok發布影片，諷刺一則保守派陰謀論，即指控超級碗受人操縱，向酋長隊傾斜，換取正與該隊近端鋒Travis Kelce交往的流行歌手Taylor Swift支持拜登。

在影片中，拜登被問到酋長隊勝出的原因是他「密謀操縱賽事」，還是因為酋長隊是支優秀隊伍。拜登笑稱，「如果我告訴你，我就會遇上麻煩」。

圖為拜登團隊首則TikTok影片截圖。（TikTok @bidenhq）

拜登也被要求在自己和對手特朗普間作出選擇。他說「你在開玩笑嗎？」然後肯定地回答「拜登」。

截至10日晚，該用戶獲1.09萬人追蹤。

TikTok遭美國指控存在國家安全隱患，正接受審查，拜登也在2023年頒令，要求政府機構在設備中刪除TikTok。路透社11日報道稱，拜登團隊在TikTok展開競選活動，舉措值得注意。