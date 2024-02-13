印度示威農民迫近新德里　當局發射催淚彈驅散

數以千計的印度農民在與政府談判失敗後朝首都新德里邁進，印度安全部隊星期二（2月13日）發射催淚彈，阻止人群前進。



為要求政府定下農作物的最低價格，因群體龐大而具有政治影響力的印度農民，在4月份全國選舉舉行之前，展開新一輪的抗議活動。

法媒引述當地廣播公司的報道說，警察在首都以北約200公里的安巴拉（Ambala）附近，朝抗議遊行隊伍發射催淚彈。

警方在首都周邊三個州通往首都的高速公路上，設置了金屬釘、混凝土和鋼鐵路障，封鎖道路。德里警察部隊助理警監阿特里什亞（Ranjay Atrishya）告訴法媒記者：「已經部署了最大數量的人員。」

首都禁止五人以上的公共聚會。

根據政府數據，印度14億人口中約三分​​之二務農，農業生產佔國內生產總值（GDP）近五分之一。

印度廣播公司的畫面顯示，數百輛拖拉機組成的車隊從周邊的旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）和北方邦（Uttar Pradesh）駛向首都。

農民們要求政府制定法律，確定農作物的最低價格，此外。他們還提出免除貸款等要求。他們呼籲舉行「德里查洛」（Delhi Chalo），即「遊行至德里」，呼應2021年1月共和國日農民衝破路障遊行進城的抗議活動。

2020年11月，農民反對農業改革法案的抗議活動持續了一年多，成為總理莫迪的政府自2014年上台以來面臨的最大挑戰。隨後，數萬名農民搭建了臨時營地，抗議期間至少有700人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

