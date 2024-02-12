印度嚴格審查中企　小米：供應商對在印建立業務不安

據路透社當地時間2月11日援引信件和一名直接了解事件的消息人士報道稱，中國智能手機製造商小米公司告訴新德里方面，在印度政府對中國公司進行嚴格審查之際，智能手機零部件供應商對在印度開展業務持謹慎態度。



小米公司在一封落款日期為2月6日的信函中表示，希望印度政府考慮推出製造業激勵措施，並降低某些智能手機零部件的進口關稅。報道稱，這封信函是小米對於印度訊息技術部詢問如何進一步發展該國零部件製造業的回覆。

目前，小米在印度智能手機市場佔據18%的最大份額，該公司在印度組裝智能手機，主要使用的是當地生產的零部件，其餘零部件從中國和其他地方進口而來。

據報道，小米印度公司總裁穆拉里什南（Muralikrishnan B.）在信中表示，印度需要採取「建立信任」的措施，鼓勵零部件供應商在當地開展業務。

他說：「鑑於在印度的企業，特別是那些具有中國背景的公司所面臨的挑戰，零部件供應商對在印度建立業務持憂慮態度。」不過，他並未透露任何公司的具體名稱。

信中稱，這些擔憂與合規、簽證問題以及其他因素有關，但信中沒有詳細說明這些問題。信函還稱，「（印度）政府應該解決這些擔憂，努力向外國零部件供應商灌輸信心，鼓勵他們在印度建立製造設施。」

對於路透社所披露的消息內容，小米公司和印度訊息技術部沒有作出進一步的回應。

圖為西班牙巴塞隆拿一場國際展覽上的小米標誌，攝於2022年2月28日。（Getty Images）

路透社指出，在中印兩國2020年發生邊境衝突後，印度就加大了對中國企業的審查力度，擾亂了中國大型公司的投資計劃。雖然在印度運營的中國公司不願公開談論印度的審查，但小米此番回復的信函表明，該公司在印度的營商情況仍然「舉步維艱」，尤其是在智能手機領域，許多關鍵零部件都來自中國供應商。

此前，印度政府曾以所謂「涉嫌以特許權使用費之名義向外國實體非法匯款」為由，凍結了小米超過6億美元的資產。事實上，除了小米之外，另一間中國手機企業vivo在印度也可謂是「麻煩不斷」。

2022年，印度電訊管理局還曾凍結與vivo印度業務相關的119個銀行賬戶，但後來一家法院撤銷了這一舉措。去年10月初，印度警方指控小米和vivo幫助當地一間新聞網站非法轉移資金，該網站因被指控批評印度政府的政策等行為，正在接受調查。去年10月10日，外媒消息稱，印度監管金融犯罪機構當天逮捕了4名vivo印度分公司員工，其中包括一名中國公民，聲稱他們涉嫌洗錢。

去年12月，印度方面又以所謂的打擊金融犯罪為由，逮捕了vivo印度分公司的兩名高級員工和一名顧問。但不久後，當地法院認定逮捕行動「非法且無效」，3人被釋放。

對於印度方面的所謂指控，小米和vivo這兩間中國公司均否認存在任何不當行為。

路透社列舉稱，除了對小米和vivo等中國公司實施監管審查外，自2020年以來，印度政府依據所謂「國家安全」，封禁了TikTok、WeChat、UC瀏覽器等300多個中國手機應用程式。此外，如比亞迪和長城汽車等中國汽車製造商在當地的計劃項目也受到了阻礙。

據報道，當地時間1月17日，在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上，印度產業政策高級官員、印度商業和工業部下轄的工業和國內貿易促進部部長辛格（Rajesh Kumar Singh）對路透社表示，中印邊境緊張局勢已經緩和，這可能會改善兩國之間的投資關係，「一旦我們在那裏的關係穩定下來」，投資規則就可能會改變。

不過，辛格沒有給出可能放寬限制的時間表。報道稱，這是印度首次發出信號，談及實施了4年的限制措施可能被取消。

對於有關辛格這番說法的報道，中國外交部發言人毛寧表示，近年來外界一直質疑印方對中國在印企業採取的歧視性措施和選擇性執法。如果有關報道屬實，恰好證明外界的質疑不是空穴來風。

毛寧強調，中方始終認為中印邊界問題作為歷史遺留問題，應當放在雙邊關係的適當位置上妥善加以處理。中印邊境局勢總體保持穩定，邊境事態的解決進程不應影響兩國關係的正常發展。事實上近年來中印雙邊貿易額連續突破千億，呈現逐年增長的態勢。中方希望印方充分認識中印經貿合作互利共贏的本質，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、透明非歧視的營商環境。

本文獲《觀察者網》授權轉載

