馬來西亞98歲前首相馬哈蒂爾再次入院　原因未明

98歲的馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）再次入院。馬哈蒂爾辦公室發言人星期二（2月13日）證實，馬哈蒂爾已經入住國家心臟中心，但沒有透露入院原因。



馬哈蒂爾起訴副首相扎希德（Ahmad Zahid bin Hamidi）誹謗案原定星期二審訊。但馬哈蒂爾因入院而向法庭請了病假，案件於是展延至7月19日審理。馬哈蒂爾認為，扎希德指他刻意隱瞞自己的印度族身份，並在掌權期間以馬來族身份謀取政治利益的言論具誹謗性，因此針對此事起訴扎希德。

馬哈蒂爾的代表律師米爾告訴媒體，馬哈蒂爾星期二由於入院而無法出庭，法庭已經改在7月19日審理此案。他說，馬哈蒂爾向法庭請假至星期六（17日）。

98歲的馬哈蒂爾近年來多次因心臟和肺部問題進出國家心臟中心，單在2022年就入院三次。

馬哈蒂爾1989年及2007年曾在國家心臟中心接受心臟繞道手術。他2021年12月17日到國家心臟中心接受「全身醫療檢查」並留院觀察，同月23日出院。

馬哈蒂爾2022年1月7日再次接受手術，並在同年1月13日出院。不料七天後由於情況異常而在1月20日再次住院，期間一度傳出病危。

他過後從加護病房轉到普通病房，直到2022年2月5日才出院。馬哈蒂爾後來發布片段說，他當時確實以為自己已經走到生命盡頭。

馬哈蒂爾2022年8月31日也因感染冠病而進入國家心臟中心，同年9月4日出院。他2016年8月和2013年11月則因肺部感染而進入國家心臟中心。

馬哈蒂爾2023年8月1日由於細菌感染進入國家心臟中心，社交媒體一度傳他「情況危急」。他留醫三天後在8月4日出院。

本文獲《聯合早報》授權轉載

