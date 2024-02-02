馬來西亞前首相納吉布獲減刑　12年刑期減至6年

馬來西亞聯邦特赦局2月2日宣布，前首相納吉布（Najib Razak）的12年刑期減至6年，罰款從2億1000萬令吉（約3.5億港元）減至5000萬令吉（約8278萬港元）。



這也意味着，納吉布爭取不到全面赦免，僅獲得特赦局批准減刑。

剛在1月30日卸任的前國家元首蘇丹阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah） ，29日在國家王宮主持任內最後一次聯邦特赦局會議，並對納吉布的特赦申請做出上述決定。

隨着納吉布獲得減刑，意味着他的刑期將在2028年8月屆滿。如果納吉布表現良好，也可能在服滿新刑期三分之二時間後，提早在2026年8月獲釋。

現年65歲馬來西亞柔佛蘇丹易卜拉欣2024年1月31日宣誓就任馬國第17任國家元首，宣誓儀式在馬來西亞國家王宮進行。圖為他在王宮向儀仗隊致敬。（Reuters）

2022年8月23日，納吉布因SRC公司貪污案在聯邦法院終審罪成，被判入獄12年及罰款2億1000萬令吉，他隨即入獄，至今已17個月。

由於特赦局過去幾天一直未公布結果，導致多方議論，各間媒體也紛紛引述消息人士發布新聞。

新加坡亞洲新聞台（CNA）30日引述3名政府消息人士指出，特赦局同意將納吉布的12年刑期減至6年，並將減少罰款。但這個消息沒有獲得官方證實。

雖然納吉布的SRC公司案獲得減刑，但他仍面對3宗與一馬公司醜聞有關的官司，涉案總金額比SRC案更高。換言之，納吉布仍面對再次入獄的可能性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

