印尼2億選民今投票　誰將接替佐科維多多備受關注

印尼全國大選星期三（2月14日）舉行投票，全國超過2億選民將投選出正副總統、各級議會議員和地方政府官員。



路透社報道，三組候選人將爭奪印尼總統和副總統職位，所有目光都集中在誰將接替佐科，領導這個世界第三大民主國家。

具個人魅力的中爪哇前省長甘查爾和雅加達特區前首長阿尼斯，與民調中領先、第三次問鼎大位的現任國防部長普拉博沃競逐。投票意向未定的選民對甘查爾和阿尼斯至關重要。

印尼上週公布的兩項民調結果顯示，72歲的普拉博沃會獲得近52%的支持率；如果他真的獲得過半選票當選，總統選舉就無須進入第二輪決戰。

印尼大選：圖為2024年2月13日，印尼選舉官員在大選前把選票箱分發到投票站中心。（Reuters）

普拉博沃的競選搭檔為佐科36歲的長子吉布蘭，吉布蘭現為梭羅市長。普拉博沃在2014年和2019年均以微弱優勢輸給佐科。

印尼東部的第一個投票站將於新加坡時間早上6時開放，全國數十萬個投票站將於新加坡時間下午2時關閉。據估計，印尼各民調機構會在新加坡時間下午4時以後開始公佈抽樣計票結果。

印尼實行總統制，總統為國家元首、政府首腦和武裝部隊最高統帥。從2004年起，總統和副總統由全民直選。總統任命內閣，內閣對總統負責。

印尼憲法規定總統只能任兩屆，佐科的第二個五年任期於今年屆滿。

本文獲《聯合早報》授權轉載

