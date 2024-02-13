印尼大選｜三名總統候選人背景迥異　普拉博沃呼聲最高

全球第三大民主國家印尼將於2月14日舉行總統大選，逾2億選民將決定下一任總統誰屬。目前，民調支持度遙遙領先的普拉博沃，力爭第一輪得票過半，期望不用進入第二輪投票；其餘兩名候選人仍積極拉票造勢，相信選舉不到最後一刻，結果仍存有變數。



普拉博沃（Prabowo Subianto）

72歲的普拉博沃（Prabowo Subianto）出生於印尼最有權勢的家庭之一，其祖父馬戈諾（Margono Djojohadikusumo）是印尼國家銀行（BNI）創辦人；父親蘇米托（Sumitro Djojohadikusumo）是著名經濟學家和政治家，曾在前總統蘇卡諾（Sukarno）和蘇哈托（Suharto）領導下擔任部長職位，他的母親則是家庭主婦，曾在荷蘭學習護理專業。

普拉博沃本人則是軍人出身，43歲時受拔擢為三星將領，曾擔任印尼陸軍精銳特種部隊司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。

軍人出身的普拉博沃，曾參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。(Reuters)

普拉博沃還曾因涉嫌綁架和拷打反蘇哈托分子而被革除軍職，並遠赴約旦經商。美國自2000年起將普拉博沃列入禁止訪問美國的黑名單，直到2019年才解禁。

2008年，普拉博沃與盟友共創大印尼行動黨（Gerindra），現在擔任黨主席。他曾於2014年和2019年競選總統，惟均敗給對手兼現任總統佐科維多多（Joko Widodo），後獲對方邀請擔任國防部長至今。

這次是他第3次角逐總統大位，其副手是佐科維多多長子吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）。在各項民調中，普拉博沃持續以四成以上的支持度遙遙領先。

甘查爾深受年輕選民歡迎，且在社交媒體上活躍。(Reuters)

甘查爾（Ganjar Pranowo）

甘查爾現年55歲，是印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的總統候選人，曾任中爪哇省長。他出生於公務員家庭，其父親為警察，母親則在家中經營小生意。他過去曾參加學生運動，其反獨裁的立場使他堅定支持民主奮鬥黨。

2013年，甘查爾成功當選家鄉中爪哇省省長，2018年成功連任。在擔任省長期間，其多項政策成功改善農民福祉，使他獲得龐大支持。經過10年省長任期，他於各項支持度的民調中名列前茅，故受到民主奮鬥黨提名，角逐今年的總統大選。

甘查爾深受年輕選民歡迎，且在社交媒體上活躍，此外他或許還是對中國最有吸引力的候選人，或為一帶一路建設提供助力。不過，有分析指他若當選，有可能會受限於政黨勢力及黨魁梅加瓦蒂，個人發揮空間不大。

54歲的阿尼斯出身於書香世家，被視為是穆斯林族群中的開明派。(Reuters)

阿尼斯（Anies Baswedan）

54歲的阿尼斯出身於書香世家，父母均在印尼大學教書。他曾任雅加達省長和教育文化部長，他在38歲時被任命為帕拉馬迪那大學（Paramadina University）校長，當時是印尼史上最年輕的大學校長，被視為是穆斯林族群中的開明派。

阿尼斯曾任佐科維多多於2014年總統大選期間的競選總部發言人，後獲佐科延攬入閣，出任教育文化部長，惟兩年後在未對外交代原因的情況下遭撤職。

2017年，阿尼斯勝出雅加達省長選舉，其對手、擁有華裔身分的鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）因褻瀆宗教而入獄，導致許多印尼華人對阿尼斯感到不滿。任職省長期間，他受到民眾支持，除大幅建設城市、美化道路和舊城區，在新冠疫情期間也因防疫成效而備受讚揚。

此次是阿尼斯首度角逐總統大選，其政綱強調改革、創新，且表態反對佐科遷都計畫，其支持者主要是穆斯林。

據《經濟學人》（The Economist）最近的民調顯示，普拉博沃以近半的支持率領先，甘查爾約23%，阿尼斯約21 %。