印尼大選｜不止年輕人的大選？一文看懂全球規模最大的單日選舉日

全球人口第四大國的印尼，擁有2.7億人口。明日（14日）舉行的全國大選，有逾2億合資格選民；該國是透過全民直選方式選出下任總統，任期是每五年一任，最多連任一次。如何順利進行這場全球最大規模的單日選舉日，絕對是一大學問。



今屆總統選舉共有3名候選人，分別是國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto）、有執政黨推舉的甘查爾（Ganjar Pranowo）及雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）。目前，普拉博沃以近半的支持率領先，其餘二人均約有逾兩成支持。

根據印尼總統選舉制度，若無總統候選人得票過半，6月將進行第二輪投票，由得票最多的兩組候選人再次角逐正、副總統職位。此外，印尼於2004年首次透過直選方式選出國家領導人，在此之前，總統和副總統是於國會投票選出。

2月13日，印尼雅加達總統大選前工人們在分發中心搬運投票箱，準備分發到各投票站。(Reuters)

如何投票？

當地票站將於上午7點開放，晚間10點關閉，並由國家選舉委員會（KPU）進行監督投，投票方式為選民手指會被塗上數週不褪色的墨水，除了用以蓋在選票上，也能防止多次投票。

印尼選舉因人口眾多，不僅規模龐大，加上選民分佈在7,000個島嶼上，故被稱為世上最複雜的選舉。至於海外的170萬名選民，也可在所在地的票站完成投票，或郵寄選票回國。

除投票選出正副總統外，印尼選民還將選出人民代表議會（Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia）、地方代表理事會（Dewan Perwakilan Daerah，即上議院）、省議會（DPRD Provinsi）、縣/市議會（DPRD Kabupaten/Kota）的成員。

雖然官方點票需時數周來確認，但根據所謂的快速計票的票站調查，一般在當天結束前就能知道結果。在以往的選舉中，下午５點前公佈的快速計票結果皆能準確地反映實際結果。

被譽為「年輕人的大選」

據印尼選委會去年7月的統計數據，今年合資格選民中有52%是年輕選民，其中17至30歲的選民佔31.23%，約6,390萬人，而31至40歲選民佔20.7%，約4,240萬人。因此，各陣營候選人均想方設法討好年輕選民，包括積極經營Tiktok等社交媒體平台。

有研究就指出，印尼年輕一代對政治發展並不投入，許多年輕選民都對政治情勢持悲觀態度，主因是對當前政治人物缺乏信任。

印尼雅加達總統候選人阿尼斯在雅加達國際體育場舉行競選集會，支持者圍着他拍照留念，圖攝於2月10日。(Reuters)

關乎佐科政治遺產、新首都，還有……

佐科維多多在執政十年期間非常受歡迎，國家正經歷穩定的經濟增長，這要歸功於注重基礎設施的經濟政策和對印尼自然資源的保護主義措施。其繼任人能否延續這些經濟增長備受關注。

本次大選的焦點問題之一，將是佐科的繼任人是否會執行遷都努山塔拉（Nusantara）的決定。除嚴重污染之外，擁有3,000萬居民的現有首都雅加達還在建築工程的重壓下下沉，地下水的抽取削弱了地基，並受到海平面上升的威脅。

此外，下任總統還將面臨着微妙的挑戰，即在面對美國和中國在地區內日益激烈的競爭，如何為國家找到平衡的立場。在不結盟運動發源地，雅加達長期保持中立的外交政策，惟隨着中美的角力，下任領導人或將面對選邊站的艱難決定。