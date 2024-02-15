拉法哪裏都不安全　居民無處可逃：我們只想回家

以色列2月14日表明拒絕與哈馬斯談判，繼續準備進攻拉法。加沙南部的拉法市已成為當地巴勒斯坦人最後的避難所，近150萬人棲身在營地與帳篷，面對以軍進迫，他們已無處可逃。



在靠近埃及邊境的拉法市，那些幾乎沒有時間搭建帳篷的家庭已經開始收拾行李，他們大部份人都是為逃離戰火，從加沙北部和中部遷移至拉法。

來自汗尤尼斯的納賈爾（Aisha Abdallah Al-Najjar）表示：「我們剛來這裏時，整個地區都是空的，然後大概過了三四天後，這裏已變得人山人海。」

「我們要排隊拿食物，取水和上廁所都要排隊，即使去散步也要排隊才可以。」「一切都要排隊，太瘋狂了。」

圖為2024年2月14日，在加沙拉法的營地，逃難的小孩們用垃圾作玩具玩耍。（Reuters）

阿舒爾（Khaled Atef Ashour）和他的家人同樣從汗尤尼斯逃離至拉法避難，但對他來說，這裏幾乎感受不到安全。「拉法遭到激烈的轟炸，在不到20分鐘內有50枚火箭落下。」

「每三、四、五年，戰爭、戰爭、戰爭、戰爭，我們已筋疲力盡。」「我們只想返回家。」

以色列警告將擴大地面軍事行動至拉法市，聲稱拉法是哈馬斯在加沙最後的據點， 敦促居民撤離。儘管以軍未知何時才進入拉法市，但一些巴人已開始收拾他們的帳篷和物品，為撤離做準備，即使他們不確定可以去哪裡。這裏已是他們最後的避難所，已再無路去退。

圖為2024年2月14日，在加沙拉法的營地，人們只能擠在狹小的地方。（Reuters）

多國反對以色列進入拉法，警告軍事行動會造龐大的死傷，美國總統拜登（Joe Biden）稱在沒有「可信且可執行的計劃」保護平民生命的情況下，不應進入拉法市。自從以色列進軍加沙以來，已造成大量平民傷亡。

「我們在加沙的任何地方都不再感到安全。」在拉法避難的扎扎（Umm Naif al-Zaza）表示，她在過去幾個月被迫逃難兩次，並指在所到之處只見到苦難：「每隔一天，我們就搭起帳篷，然後收拾起來。如果有停火，上帝允許的，我們希望回到我們在加沙的家園。」