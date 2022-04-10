澳洲毒販所藏巨額毒品「失蹤」　警方鏡頭捕捉嚇到「眼神死」一刻

澳洲毒販塔切夫（Christian Tachev）把價值1000萬美金（約港幣7,800萬）的冰毒埋藏在樹林深處，後來返回原地卻遍尋不着，瘋狂挖掘近半小時後，終於意識到大事不妙。他眼神死透、宛如看見「人生跑馬燈」的絕望表情，也被監視器捕捉下來。



《鏡報》等外媒報道，25歲的塔切夫表面上是一名健身教練，副業兼賣電子煙，實際上卻是販毒集團成員，負責運送冰毒及金錢，他多次前往珀斯山區埋藏貨品及鈔票，絲毫沒有發現自己被警方盯上。

警方搶先拿走毒品 塔切夫瘋狂挖掘半小時後「眼神死」一刻被拍下（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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去年3月19日，警方鎖定確切地點後，搶先挖出並且沒收毒品，接著架設監視器蒐集證據。同年4月6日，他們成功逮捕塔切夫，嫌犯當時還持有大量現金。

此案於今年4月6日進行最後審判，塔切夫因販毒及處理犯罪獲利，判處11年有期徒刑，7年半後才可假釋。法官麥格拉斯（Joseph McGrath）指出，被告的犯罪動機「完全出於經濟利益」，把毒品藏匿在只有GPS才能找到的森林深處，可見經過周詳計畫，在冰毒流通問題上扮演舉足輕重的角色。

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