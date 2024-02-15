印度農民示威︱政府部長今與農會談判　抗議者放風箏攔截無人機

印度農民發動示威，要求政府為所有農產品設立最低定價，以保生計。當地出動防暴警察、催淚彈阻止農民遊行至新德里。行動領袖稱，農民聯盟2月15日將與農業、商務及內政部長舉行會談。



路透社15日引述旁遮普農民勞工鬥爭委員會（Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee，暫譯）秘書長潘德爾（Sarvan Singh Pandher）稱，農民代表將以「完全積極」心情參加會議，完全相信必會找到解決方案。他又指若談判失敗，應允許農民和平抗議。

本次為工會與政府2月第三次會議，政府在先前談判中未能承諾為價格提供支持，農民因而繼續示威。政府在首都新德里外約200公里處設置路障，出動防暴警察及其他安全部隊制止。

圖為2024年2月14日，印度尚布（Shambhu）一名正逃離催淚煙的示威農民。（Reuters）

《印度斯坦時報》14日報道，有示威者在旁遮普邦（Punjab）與哈里亞納邦（Haryana）交界祭出「非常手段」，放風箏攔截施放催淚彈的無人機。在無人機飛至人群上空期間，部份示威者放起風箏，嘗試用風箏線纏住無人機旋翼，將之擊落。

有官員否認報道，又指控農民風箏採用被禁的「中國製線材」，要求當地政府採取行動。

示威者起風箏片段：