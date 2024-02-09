90億美元打造「印度版香港」？ 尼科巴群島計劃威脅土著存亡

過去幾年來，印度政府一直在醖釀一份規模達7200億盧比（約87億美元）的改造計劃，試圖將海外戰略要地大尼科巴群島（Great Nicobar Island）打造為「印度版香港」。據英國《衛報》7日報道，該計劃遭到來自種族滅絕研究、社會學等領域的39名學者聯名寫信警告，稱這無異於對島上原住民實行「種族滅絕」。



尼科巴群島（Nicobar Islands）為印度海外屬地，與北部的安達曼群島（Andaman Islands）同屬印度安達曼-尼科巴群島（下稱「安尼群島」）聯邦直轄區管轄。安尼群島距印度本土約1300多公里，面積僅佔印度領土的0.2%，但其經濟專屬區卻佔到印度的30%。圍繞群島從北至南分佈着三條重要海峽——普瑞普雷斯海峽、十度海峽、六度海峽，把控着西太平洋經馬六甲海峽進入印度洋的必經之地。

《衛報》稱，鑑於安尼群島在印度洋上的戰略位置，印度開始高度重視在其軍事、外交戰略中的作用，以「對抗中國在該地區日益增長的存在」。現任總理莫迪（Narendra Modi）上台後，印度加大對安尼群島的基礎設施建設投入和軍備建設力度，試圖將該群島打造成區域經濟樞紐和海洋安全事務的新據點。

為此，印度公共智庫印度轉型國家研究所（Niti Aayog）2021年3月提出一項預計耗資7200億盧比的改造計劃，擬在尼科巴群島南部建設國際航運碼頭、機場、發電廠、軍事基地和工業園區等設施，並大力發展旅遊業，最終將這個擁有8000名居民的島嶼打造成「印度版香港」。

對此，來自全球13個國家和地區的39名「在種族滅絕領域具有專業知識」的學者在7日發表的一封致印度總統穆爾穆的公開信中發出了警告：「如果該項目繼續進行，哪怕是以有限的形式進行，我們認為這將是對紹姆班人（Shompen）的死刑判決，無異於國際種族滅絕罪。」

據悉，紹姆班人是尼科巴群島上的原住民群體之一，主要生活在大尼科巴島（Great Nicobar Island）的雨林中，大約有100至400人。據《衛報》，大尼科巴島的面積約為900平方公里，是尼科巴群島中面積最大的島嶼。

學者們認為，由於紹姆班人長期與世隔絕，一旦放開接觸可能會死於來自外界的疾病。根據印度政府公布的計劃，該項目將直接破壞紹姆班人的四個半永久性定居點，以及他們在南部的狩獵和覓食領地。然而，除了說明「如有需要」可以重新安置原住民之外，印政府的開發計劃幾乎沒有提到對紹姆班人的安置問題。

環保人士也對項目對生物多樣性和生態的影響表示擔憂。報道指出，大尼科巴島是包括長尾獼猴、樹鼩和鴟鴞在內的幾種特有物種的家園，擬建港口所在的加拉西亞灣（Galathea Bay）則是一種稜皮海龜的築巢區。去年，70名前印度政府官員和大使致信總統，稱該項目將「實際上破壞該島獨特的生態環境和弱勢部落群體的棲息地」。

儘管如此，印度國家綠色法庭早先還是駁回了來自環保組織要求其干涉審批的情願，印度政府預計在未來幾個月內正式批准該項目。位於加拉西亞灣的港口將於2024年底前開工建設，預計可在2028年投入運營，印度環境部已經批准為此在島上砍伐85萬棵樹。

印度部落事務部部蒙達（Arjun Munda）堅持，各部門「非常認真地研究了這個項目的方方面面......在執行項目時將採取最謹慎的措施，以維護這個地方及其人民的神聖性」。印度港口、航運和水路部長索諾瓦爾（Shri Sarbananda Sonowal）則向印度媒體放出豪言稱，該項目「將成為印度發展為一個自信自立國家的重要里程碑，並支持國家的經濟發展。」

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