馬路標線「亂七八糟」司機眼都花　法國小鎮首長：「有奇效」

法國曼恩-盧瓦爾省（Maine-et-Loire）出現交通奇景，只見主幹道多處路口的馬路標線竟然歪七扭八、糾纏交錯，讓許多駕駛困惑不已，甚至有人因此頭暈想吐。但市長及村長表示，這是為了讓用路人放慢速度、防止超速，而且實施1個多月已經看到顯著成效。



盧瓦爾-歐蒂永市（Loire-Authion）市長普羅諾（Jean-Charles Prono）說明，村莊博內（Bauné）僅有1700人口，卻有3條主幹道通過，其中2條的交會區域速限僅30公里，卻經常有人開到50公里以上。因此官員討論過後，決定在部份路口畫上特殊標線，製造視覺干擾，「讓人難以看清路面，製造吸引駕駛注意力的事件」。

遇上這樣的馬路標線，相信很多人都選擇減慢車速吧！（按圖了解）

普羅諾坦言，「我知道這會讓人迷失方向，我們必須謹慎，尤其面對老年人更是如此」。但他也指出，豎立限速路標沒甚麼效果，減速丘則會引發噪音問題。新標線仍在試驗階段，但「它正在發揮作用」，大多數駕駛確實在路口放慢速度。

自從7月標線完成後，就在社群媒體引爆熱議，也接連登上法國媒體，歐洲新聞台（Euronews）甚至以「有創意還是愚蠢？」為題報道。

網民批評，此舉不會讓駕駛放慢速度，反而會混淆慌亂而更加危險：

．「市長還好嗎……這不是他的私人花園」

．「我不喜歡開車經過這裏，它讓我的胃感覺像暈船一樣翻攪」

．「我認為這比任何東西都更危險」

．「作為一名駕駛，我的注意力確實受到干擾，因為我想知道我要開在哪裏、交通的方向是否改變了等等」。



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