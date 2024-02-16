俄媒發布納瓦利尼疑死前1天與法官談笑片段　母：數天前他仍健康

俄羅斯監獄部門2月16日稱，俄羅斯知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）在獄中死亡，終年47歲。國際文傳電訊社（Interfax）引述當地醫院指，醫護人員曾搶救半個多小時。其母則稱，12日見面時兒子仍然無恙。



路透社16日引述俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）同日報道，納瓦利尼之母柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）當天在Facebook上稱，「我不想聽到任何哀悼。我們12日曾在監獄的一次會面中看到他。他（當時）仍活着、健康與快樂。」

圖為2015年4月23日，俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）與妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）在莫斯科出席聽證會。（Reuters）

納瓦利尼的律師索洛維約夫（Leonid Solovyov）同日向《新報》稱，一名律師14日曾探望納瓦利尼，當時一切如常。他指團隊正「解決問題」，又表示自己已獲納瓦利尼家人指示，會避免發表任何評論。

廣播公司Sotavision同日發布一段聲稱是納瓦利尼15日以視像形式出庭的影片，片中他甚至談及自己的財務狀況，與法官開玩笑。

監獄部門：散步後不適失知覺

俄衛網報道，根據俄羅斯聯邦地區處罰執行管理局16日稱，納瓦利尼是在亞馬爾-涅涅茨自治區第三勞教所死亡，「2月16日，被關押在第三懲教所的納瓦利尼在散步後感覺不適，隨即便失去知覺，懲教所醫務工作人員立即趕到，並呼叫醫療急救組。」

新聞稿稱「已實施所有必要的搶救措施，但未取得積極效果。急診醫生證實罪犯已經死亡。目前正在查明死因。」

納瓦利尼生於1976年6月，終年47歲。他生前屢次批評普京、多次遭到判監，包括俄羅斯法院之前在2023年8月4日被裁定包括極端主義在內的一連串罪名成立，加刑19年。