納瓦利尼死亡：不止一次疑遭落毒　逝前囚「極地狼」監獄

俄羅斯在囚反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）2月16日逝世，終年47歲。納瓦利尼2020年曾經遭人落毒，2021年返俄後一直被囚，總刑期近30年。他曾被收押於環境惡劣的莫斯科郊外監獄，至2023年底再轉移至更嚴苛、稱為「極地狼」監獄的西伯利亞流放地。



俄羅斯聯邦地區處罰執行管理局16日稱，納瓦利尼是在亞馬爾-涅涅茨自治區第三勞教所去世，指他當日散步後感覺不適，隨即失去知覺，醫生到場時已證實身亡。

俄羅斯監獄：反對派領袖納瓦利尼獄中死亡 散步後不適失知覺

圖為俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）2013年10月27日在莫斯科出席政治集會。（Reuters）

納瓦利尼生於1976年6月，為俄羅斯知名反對派領袖，屢次批評普京。他2021年1月由德國返回俄羅斯時在機場被捕，之後多次遭到判監，包括法院2023年8月裁定他包括極端主義在內一連串罪名成立，加刑19年。

納瓦利尼被囚之初，已被安排轉往位於莫斯科郊外、惡名昭彰的「2號流放地」（Penal Colony No.2）。該處囚犯遭嚴密監視不能與其他囚犯接觸，更要每日重覆做無意義的事，如熟讀職員名單、整天看電視等，備受心理折磨。

至2023年底，納瓦利尼證實被轉到位於西伯利亞西北部的「3號流放地」（Penal Colony No.3），條件比之前地點更惡劣，被稱為「極地狼」監獄（Polar Wolf）。該處屬北極圏範圍，被視為俄羅斯前幾名艱苦的監獄，在冬季氣溫可降至零下數十度。

《莫斯科時報》報道，一些曾在「3號流放地」待過的囚犯曾指該處環境特別惡劣，生活條件簡陋，身體與心靈都受殘酷對待，一些囚犯抱怨在嚴寒下缺乏衣服和其他必需品，有人稱當他抵達時，只獲提供一雙冬靴和破舊的套裝衣服。

疑被毒害

納瓦利尼生前還經歷過受到國際關注的中毒事件，2020年8月還未被囚禁之時，他曾坐飛機由托木斯克（Tomsk）返回莫斯科，在機上感到不適後陷入昏迷，被送往深切治療部。德國將他接走並安排治療，檢驗血液及尿液後稱他是遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。

諾維喬克僅由俄羅斯製造，被指比沙林、VX等神經毒氣毒性更強，威力更大。納瓦利尼當時便留醫逾一個月，出院時仍未完全康復。

圖為2022年5月，納瓦利尼在獄中以視像方式出席法庭聆訊（Reuters）

納瓦利尼同年底在社交網站上載片段，他在片中假扮俄羅斯聯邦安全局成員，向該組織特工套話，被告知毒藥當時被藏在他的底褲內層，企圖將他毒殺。俄方一直否認下毒。

納瓦利尼發言人2023年4月曾稱，懷疑他遭人下毒，因而患上神秘疾病，十數日內體重驟降8公斤，矛頭直指獄方。