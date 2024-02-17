納瓦利尼獄中亡　俄羅斯檢察官警告公民不要參加莫斯科大型集會

俄羅斯監獄部門2月16日指在囚的俄羅斯知名反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）身亡後，俄羅斯檢察官辦公室警告俄羅斯人不要參加莫斯科市中心的大規模抗議活動。



根據路透社，俄羅斯檢察官表示：「請注意，這次大型活動沒有按照法律規定的程序與市行政部門進行協調。」

社交媒體上的影片和照片顯示，納瓦利尼去世的消息傳出後，俄羅斯其他城市的民眾紛紛向他表示哀悼。

俄衛網報道，根據俄羅斯聯邦地區處罰執行管理局16日稱，納瓦利尼是在亞馬爾-涅涅茨自治區第三勞教所死亡，「2月16日，被關押在第三懲教所的納瓦利尼在散步後感覺不適，隨即便失去知覺，懲教所醫務工作人員立即趕到，並呼叫醫療急救組。」

新聞稿稱：「已實施所有必要的搶救措施，但未取得積極效果。急診醫生證實罪犯已經死亡。目前正在查明死因。」

納瓦利尼生於1976年6月，現年47歲。他是俄羅斯國內知名反對派領袖，多次批評普京，他過去多次遭判監，包括俄羅斯法院之前在2023年8月4日裁定納瓦利尼包括極端主義在內的一連串罪名成立，令其遭加刑19年。