納瓦利尼獄中亡｜俄媒稱因血栓猝死 莫斯科等地有民眾悼念
撰文：歐敬洛
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俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）突然在獄中逝世，有俄媒報道指出，納瓦利尼的死亡可能是因血栓導致。俄羅斯首都莫斯科及聖彼得堡等地，都有民眾舉行悼念活動。
俄羅斯《消息報》引述消息人士指出，納瓦利尼的死因是血栓。所謂血栓是發生在動脈或靜脈血管中的血塊，若血塊進入肺部或心臟造成阻塞，可能導致組織缺氧而壞死，嚴重者會突然猝死，不過官方暫時未確定死因。
在莫斯科，大批民眾到市中心一個紀念碑獻花悼念納瓦爾尼，期間一名女子展示標語，隨即被現場警員帶走。有記者在現場進行直播時被警員要求出示證明文件，之後該名記者亦被帶走。
除了莫斯科，第二大城市聖彼得堡以及喀山等城市，都有民眾獻花及集會悼念納瓦爾尼。
莫斯科檢察部門表示，注意到有人呼籲民眾參加集會，警告民眾不要參與違法行為。
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