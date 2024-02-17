納瓦利尼證實身亡 發言人要求俄羅斯即時向家人歸還遺體
撰文：歐敬洛 張子傑
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俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）突然傳出死訊，其發言人2月17日證實對方死於獄中，同時要求當局即時向家人交出遺體。
路透社報道，納瓦利尼的發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）表示，納瓦利尼之母柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）接獲官方通報，指他當地時間16日下午2時17分在亞馬爾-涅涅茨自治區第三勞教所死亡。
亞爾梅什在社文干台X留言，指納瓦利尼死亡後，俄羅斯的調查人員將他的遺體送到監獄附近的城鎮「研究」，因此要求對方即時向家人交回遺體。
俄羅斯《消息報》較早時引述消息人士指出，納瓦利尼的死因是血栓。所謂血栓是發生在動脈或靜脈血管中的血塊，若血塊進入肺部或心臟造成阻塞，可能導致組織缺氧而壞死，嚴重者會突然猝死，不過官方暫時未確定死因。
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