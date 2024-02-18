王毅見阿根廷外長蒙迪諾　稱繼續把中阿關係放雙方外交重要位置

中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議期間，2月17日應約會見阿根廷外長蒙迪諾。



根據中國外交部，王毅說，中阿雖然相距遙遠，但始終對彼此懷有友好感情，中方尊重阿根廷人民的選擇，相信阿根廷有能力克服當前暫時困難，盡快走上發展振興的道路，再過兩天，中阿將迎來建交52周年紀念日，半個多世紀以來，中阿堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，兩國關係經受住了國際地區風雲變幻的考驗，實現從遙遠的朋友、戰略夥伴到全面戰略夥伴的跨越式發展。

王毅還指，中阿之間沒有歷史遺留問題，不存在現實衝突，兩國關係已足夠成熟堅韌，中方願同阿方堅持全面戰略夥伴關係定位，繼續將中阿關係放在雙方外交重要位置，相互理解支持對方核心利益，增進互信，加深合作，攜手推動中阿關係邁上新台階。

蒙迪諾表示，阿中關係過去、現在、未來都很重要，很高興曾擔任2008年北京奧運會火炬手，同中國結下不解之緣，中國不僅是阿根廷第二大經貿夥伴，雙方發展高度互補，合作潛力巨大，阿方欽佩中國取得的巨大成就，願借鑑中方經驗，進一步發展阿中關係，加深各領域聯繫，阿方讚賞中國從不干涉別國內政，將繼續堅定奉行一個中國政策。

王毅表示，中方讚賞阿方堅持一個中國原則，中方同樣支持阿方維護國家主權和領土完整，中阿同為發展中國家和重要新興市場國家，務實合作有着深厚積澱和堅實紐帶，加深中阿合作符合兩國利益，是兩國人民共同期待，阿中已簽署共建「一帶一路」合作備忘錄，加強發展戰略對接將為互利合作開闢更廣闊前景。中方願同阿方加深治國理政經驗交流，支持阿方增強自主發展能力。