中加外長會面　王毅：兩國應成為合作夥伴

中國外交部長王毅2月17日在出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）期間應約與加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）會面，雙方討論中加關係，以及俄烏、加沙局勢等議題。



外交部的聲明提到，王毅表示，中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列，北京方面不願意見到目前的困難局面。他認為推動中加關係止跌回穩，實現改善發展是符合兩國根本利益。

王毅認為，中加經濟高度互補，沒有根本利害衝突，雙方不是對手，更不是敵人，應該成為合作夥伴。兩國制度、歷史、文化不同，應該相互尊重、彼此借鑑，擴大共識、重建信任，實現合作共贏。

他同時重申推動中加關係重回健康穩定軌道的立場，希望加方樹立正確對華認知，以長遠眼光把握雙邊關係，為務實合作提供正面預期；停止炒作「中國威脅論」、散布所謂「中國干涉加內政」虛假信息、經貿科技交往泛安全化，切實尊重彼此核心利益，採取實際行動維護雙邊關係政治基礎。

趙美蘭就龍年向中方送上新春祝福，強調加拿大奉行務實外交，致力於改善加中關係，願同中方共同努力，克服困難，建立信任，在氣候變化、生物多樣性、公共衛生等領域開展合作，加強人文交流，並繼續奉行一個中國政策。