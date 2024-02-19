巴勒斯坦自治政府資金恐月底耗盡　挪威允轉移被凍結稅款

挪威政府2月18日表示，同意轉移以色列對巴勒斯坦自治政府凍結的稅款，臨時方案對防止自治政府財政崩潰，將起關鍵作用。美國《華爾街日報》稍早報道，華府正尋求方法向巴勒斯坦自治政府提供資金，因對方警告手上資金或在本月底前用完，再無法支付15萬名員工薪金，也不能再提供教育和醫療等基本服務。



美國《華爾街日報》引述美國官員消息稱， 美國政府擔心，巴勒斯坦自治政府如不能穩定運作，將無法維持在約旦河西岸的管治權力，更遑論戰後承擔擴大角色，即治理加沙和推動改革。

巴勒斯坦官員表示，自治政府多年來一直依賴美國和歐洲的援助，以及由以色列代為收取的稅款。 但美國前總統特朗普（Donald Trump）政府削減援助，令自治政府面對財務壓力。

拜登政府研繞過法規限制施援

以色列內閣亦於上月通過方案，將自去年10月7日以巴爆發新一輪衝突後，所凍結的巴勒斯坦人稅款交給挪威保管，以防資金流向哈馬斯。

美國國會於2018年通過法案Taylor Force Act，暫停美國對巴勒斯坦權力機構的直接經濟援助，認為資金流向恐怖主義罪犯及家屬。總統拜登（Joe Biden）政府因此正研究如何繞過現有法規，為自治政府提供資助，同時推動盟友施援。