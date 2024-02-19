新加坡預算案：推多項津貼減居民負擔　補助誘僱主為低薪員工加薪

新加坡政府2月16日發表財政預算案，財長黃循財宣布會提供多項援助，包括鄰里購物券、水電費回扣、育兒住屋津貼等，以降低居民生活費負擔。新加坡也決定提高補助金額，鼓勵僱主為低薪員工加薪。政府並表明會加大投資人工智能（AI）產業與吸引外資。



這次是黃循財獲正式點名成為總理李顯龍的接班人後，發表首份財政預算案。他16日談到國家經濟時表示，估計今年會比去年好，除了通脹放緩，預計可實現1.0％至3.0％的較高經濟增長。

新加坡預算案推出的援助措施，包括為定心與援助配套（Assurance Package）注入19億元，發放新一輪的鄰里購物券，140萬戶家庭會收到600新元（約3,480港元）的購物券。政府也會提供水電費回扣、在2024年度提供50%的個人所得稅回扣等，並向合資格者派發可達400新元（2,320港元）的現金，即生活費特別補助（Cost-of-Living Special Payment）。

政府也決定向有需要人士提供住屋補貼，設育兒短期住屋計劃補助券，為期一年。

當地政府以一對育有兩名兒童的低收入夫婦為例，若家庭月入2,300新加坡元（約1.33萬港元）、居於3房組屋，預計在2024年4月至2025年3月可獲得的各類援助額合共為6100新加坡元（約3.54萬港元）。

假若是一對退休長者夫婦，沒有收入下，預計2024年4月至2025年3月可獲1.14萬新加坡元（約6.6萬港元）的各類援助。

提高補助誘僱主為低薪員工加薪

新加坡政府決定撥出10億新加坡元（約58億港元），用於提高漸進式加薪補貼計劃（Progressive Wage Credit Scheme，簡稱PWCS）的補助，意味僱主為低薪居民僱員加薪時，會獲得更高補助。

據《聯合早報》指，僱主若為月入不超過2500新加坡元（約1.45萬港元）的居民僱員加薪至少100元（約580港元）時，政府2024年會資助50％加薪額，比2023年財政預算案宣布的30％高出20個百分點。

當地也會加強旨在援助較低收入者的就業入息補助計劃，自2024年1月起，合資格月入上限從2500新元（約1.45萬港元）調高至3000元（約1.74萬港元），預計會讓約50萬名新加坡僱員受惠。

投資AI與吸引外資

新加坡預算案公布的其他措施也包括未來五年內投資超過10億新元（約58億港元），用於AI計算、人才培養和產業發展等方面，還有撥款20億新元（約116億港元）吸引外資等。