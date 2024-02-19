俄羅斯控制阿夫季夫卡　國防部發影片指烏軍「倉皇撤離」︱有片

據俄羅斯國防部網站消息，當地時間2月18日和19日，俄方公布了兩則烏克蘭武裝部隊從阿夫季夫卡市（Avdiivka，又譯阿夫傑耶夫卡）撤軍的影片。影片顯示，在俄軍持續火力下，烏軍部隊捨棄了武器裝備「倉皇撤離」。阿夫季夫卡市位於頓涅茨克地區（Donetsk）附近，是烏軍重要防禦樞紐，於17日被俄軍「完全控制」。



俄羅斯國防部稱，18日發布的影片是在烏克蘭下達撤軍命令之前拍攝的。

這則用熱成像儀和無人機拍攝的影片顯示，俄羅斯炮兵精準打擊了試圖逃跑的烏克蘭武裝部隊，「在俄軍持續火力壓制下，成群結隊的烏克蘭軍事人員沿着道路行進；但只有幾支分散的烏軍部隊成功離開了阿夫季夫卡，並放棄了武器和軍事裝備」。

19日公布的影片，展示了俄軍使用無人機摧毀烏軍步兵戰車的鏡頭。俄國防部稱，阿夫季夫卡郊區路邊散落着被遺棄軍事裝備，在俄軍火力下，烏克蘭武裝部隊人員正在倉皇逃離陣地。

頓涅茨克地區作戰部隊同日告訴俄羅斯塔斯社，他們已在阿夫季夫卡撤離了20多名被拋棄的烏克蘭傷兵。「烏方甚至在宣布放棄這座城市之前就已經倉皇逃離了。他們讓傷員等死，而我們正撤離並拯救他們。」

阿夫季夫卡位於頓涅茨克地區首府以北不到10公里，是烏克蘭開展防衛的軍事重鎮。

自去年10月左右以來，俄軍對烏東部的阿夫季夫卡、庫皮揚斯克（Kupiansk）、馬林卡（Marinka）、巴赫穆特（Bakhmut）等地烏軍防線發動了新一輪大規模攻勢。路透社分析稱，阿夫季夫卡首當其衝地承受着俄軍在東部前線不斷增加的進攻壓力，而西方軍事援助的搖擺不定加劇了部隊近兩年來的疲勞。

當地時間2月17日，俄羅斯國防部發布聲明稱，俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）已向總統普京（Vladimir Putin）報告，俄軍已完全控制阿夫季夫卡市，普京稱「這是一個重大勝利」。同日，烏軍新任武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）宣布從阿夫季夫卡市撤軍，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）認同此舉「是一個正確決定」。

據塔斯社報道，俄國防部18日通報說，俄軍已「完全解放」了總面積為31.75平方公里阿夫季夫卡市，並推進8.6公里縱深，「敵軍損失1500餘人」。俄國防部19日表示，烏軍在撤退過程中埋下了大量地雷，過去24小時，俄軍工兵已經清理了在一座橋樑下方埋設的地雷和遠程引信炸藥。

在俄烏衝突升級將屆兩周年之際，俄軍「完全控制」阿夫季夫卡市以及烏軍撤離，被認為是俄軍去年5月攻克交通要地巴赫穆特（俄方稱阿爾喬莫夫斯克，Artyomovsk）以來所取得的最大勝利。

圖為2023年11月8日，烏東城鎮阿夫季夫卡一幢損毀的建築物。（Reuters）

路透社認為，這意味着烏克蘭的戰爭努力面臨着巨大挑戰，雪上加霜的是，來自美西方軍事援助的未來也存在不確定性，而烏軍前線部隊已經疲憊不堪，且彈藥嚴重短缺；對於俄羅斯來說，這一戰果可能會為俄羅斯增強士氣，並有利於普京競選連任。

美聯社則援引美國智庫戰爭研究所（ISW）的分析稱，奪取阿夫季夫卡市對於俄羅斯更像是一次象徵性的勝利，不會給前線戰局帶來重大變化，但也坦承，這會「為克里姆林宮帶來立竿見影的信息和政治勝利，並可能會為俄軍進一步有限的戰術收益創造條件」。

對於最新戰況進展，拜登政府反應激烈。美國總統拜登（Joe Biden）17日狠批國會議員們遲遲不批准對烏援助「荒謬且不道德」。他同澤連斯基通電話時重申，儘管可能有所延誤，但仍「有信心」恢復對烏援助。白宮也在一份聲明中認為，正是由於國會的「不作為」，導致烏俄兩軍的戰局「此消彼長」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

