新加坡預算案推出多項措施　協助企業應對成本上漲及吸引外資

新加坡副總理兼財長黃循財2月16日公布2024財政預算案，當中承諾政府撥出數以十億新加坡元資金，協助當地企業應對成本上漲，同時吸引外資。



黃循財表示，政府會再向全國生產力基金（National Productivity Fund）注資20億新元（約116.29億港元），以支持新推出的可退還投資稅收抵免（Refundable Investment Credit，RIC）及其他促進投資的工作。

RIC是當地新推出的企業稅收補貼計劃，用於擴大外資到新加坡的吸引力。受惠企業可以利用該項補貼抵銷應繳的公司稅，再於建立或擴大製造設施、展開創新和研發活動，以及支持綠色轉型活動等關鍵經濟和新增長領域的大規模投資，預計每個符合標準的投資項目可以最高50%的援助。

黃循財認為，新加坡耕耘數十年才獲得現有的優勢，因此有需要保持及提升具有競爭優勢的領域，圖為他在2023年5月25日在日本東京參加第28屆國際交流會議「亞洲的未來」。（Twitter @@LawrenceWongST）

黃循財同時宣布，新加坡金管局旗下的金融發展基金（Finalcial Sector Development Fund）將獲填補20億新元資金，加強銀行、資本市場、資產管理及保險等核心金融領域的競爭優勢，同時亦要在金融科技和綠色與轉型融資等新領域建立能力。

他強調，新加坡需要加強現有優勢，並要提升具有競爭優勢的領域，重申這些優勢並非偶然，而是當地數十年來努力調查經濟結構及提升經濟的成果。

而在面對通脹高企、企業的薪酬開支、租金水電費等帳項增加的情況下，新加坡政府推出總值13億新元的「企業援助配套」（Enterprise Support Package），在2024年納稅年度向企業提供50%的公司稅回扣。