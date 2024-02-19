烏克蘭美女網紅投訴遭「AI盜臉大讚俄羅斯」　申訴無果拍片澄清

近年來AI技術進步神速，不只文字工作可以交由代勞，還有幫忙製作影片、圖片的功能，但這項技術也出現被拿來利用在違反道德法律的事務上。烏克蘭網紅Olga發現自己的臉，竟在小紅書上被盜用，還被假裝是俄羅斯人帶貨，對此感到相當憤怒與恐懼。



Olga於1月29日更新YouTube頻道影片「有人複製了一個我在中國」，會發現這件事，主要是因為收到私訊詢問「妳會中文嗎？我認為有人在一個名為『小紅書』的中國社群平台盜用妳的照片和影片」，原本她以為只是未經同意任意二次上傳她所拍攝的YouTube影片，深查後才發現根本不是如此，而是更駭人的情況。

在小紅書平台上，Olga的臉被套用在名為「April安娜」的帳號，簡介寫着「俄羅斯女孩生活在中國的第8年，會說中文，喜歡這裏的人和事」，所發出的影片都是闡述俄羅斯人民生活困苦，且感謝內地的幫忙之類的發言，到後來更販售起俄羅斯食品。

Olga拍片指控稱有人用AI技術「複製」了她（影片截圖）

Olga為烏克蘭人，她指控稱被人「盜臉」變為俄羅斯人，並散布謠言（按圖了解）

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Olga見狀氣憤不已：「作為烏克蘭人，這真的讓我感到非常憤怒，我的家人在烏克蘭響起空襲警報時需盡速躲藏，數十萬烏克蘭民眾因俄羅斯的襲擊而流離失所、受傷甚至失去性命，但我卻看見盜用我的複製人在擁護俄羅斯！？」

很快地，Olga就向官方提出申訴，另外她也發現了不只她一個人被換臉盜用，還有其他許多小網紅也都遭遇此事，但在一併檢舉後都沒得到回應，才會決定拍片上傳揭露此事。

這件事情也逐漸傳入大陸各大社群平台，大陸網民表示：

．「我的天啊，這個真的有點丟人了，一想到真的有人信覺得好尷尬」

．「Ｘ的，她還是烏克蘭人，殺人誅心」

．「完美的五官太適合AI了，希望相關法律和平台負起責任來，這對她傷害太大了」



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