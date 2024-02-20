捷克農民駕拖拉機入布拉格市中心　斯洛伐克農民堵烏克蘭過境點

歐洲農民示威潮持續，數以百計捷克農民2月19日駕駛拖拉機進入布拉格市中心，抗議農業政策及官僚主義。 今年以來，包括波蘭、法國、德國、西班牙和意大利等，均有農民抗議生產成本高企、廉價進口產品加劇競爭，以及歐盟的環保限制過於嚴厲。



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捷克農民的拖拉機，19日封鎖了布拉格一條主要道路的一條車道，減慢了交通但並未造成嚴重混亂。大批抗議者聚集在農業部外，高喊「可恥」和「下台」。

28歲農民Lukas Melichovsky表示，他要抗議農業方面的官僚主義，文書工作已到忍無可忍的邊緣。另一名農民Vojtech Schwarz表示，更便宜的進口產品毋須接受相同標準審查，對本地農民不公平。

總理彼得菲亞拉（Petr Fiala）表示，布拉格的示威與為農民沒有太多關係，部份組織者屬親俄羅斯，又或有其他政治目的。菲亞拉強調，正與農民代表進行協商。

捷克的農業商會計劃22日加入其他歐洲農民，在邊境口岸發動抗議活動，但未參與19日的布拉格拖拉機示威。

另外，斯洛伐克的農民本周也將發動抗議，但19日已有部份人駕拖拉機上街，堵塞烏克蘭和斯洛伐克之間的主要過境點一小時。