超另類婚宴場地　河南新人在豬欄擺酒　一原因賓客紛紛大讚

超難忘婚禮體驗！



內地一場婚宴不巧碰上大雪，因為外頭風太大，原本的棚子搭不了，主人家竟突發奇想，把剛好空著的「豬欄」拿來用，一群人就這樣坐在裡面繼續舉行儀式。

賓客齊讚「很溫暖」 點圖放大看看：

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據《瀟湘晨報》報道，事發於2月1日的河南，由於當天風很大，無法搭起棚子，主人家以前開豬場的，因為現在不養了，就把剛好空著的豬欄拿來宴客。而當天到場的賓客也表示，豬欄內沒有風沒有雪，在裡面很溫暖。

對此，網友們也留言，「別人婚禮工業風，這是畜牧風」、「天篷大酒店」、「有沒有人開一家豬欄主題的酒店」、「沒有做不到，只有想不到」、「太好笑了哈哈哈哈」、「豬：吃我的，喝我的，用我的」、「正好派上用場！真好！不用風餐呢！」。

對比近日福建一場超奢華婚禮，從網傳影片來看，這場豪門婚宴處處精雕細琢，別墅內張燈結彩，門口站著50位身穿紅衣的禮儀小姐……

新娘掛著上百個金手鐲奢華至極 傳豪砸2.1億人民幣舉辦（點圖放大瀏覽）：

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婚宴大廳布置更是極盡奢華，大廳上方還有一條巨大的金龍盤旋，彷彿置身古代宮殿，新娘脖子上還掛著的上百個龍鳳鐲。

據說這場婚宴是龍鳳祥珠寶公司董事長葉國春娶媳，花費高達2.1億人民幣，但未獲證實。

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