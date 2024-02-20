芬蘭力推射擊為新國民運動　兼可保家衛國　冀與足球冰曲睇齊

芬蘭去年才成為北大西洋公約組織（NATO）最新成員，身為一個與俄羅斯共享1330公里超長邊界的北歐國家，近期傳出政府有意鼓勵國民，投身「新國民運動」：射擊，希望能與足球或冰上曲棍球那樣受歡迎，同時兼具提升民眾保家衛國的能力，預計將投注高額資金，遠程終極目標是要讓國內專業射擊場、在2030年之前增加至一萬座。



芬蘭現任國防委員會主席庫帕拉（Jukka Kopra）向《衛報》表示，「現任政府的目標是，將芬蘭的射擊場數量翻倍；這將是我們的國防模式，需要讓人民自我提升射擊技能。」事實上，打從俄羅斯入侵烏克蘭以來，芬蘭境內出現許多訓練課程，旨在教導後備役人員和平民如何保衛芬蘭，此類課程非常受歡迎。申請槍支執照的芬蘭民眾，數量也大幅增加。

芬蘭國防訓練和教育協會（MPK）也表示，該國人民保衛國家的熱忱相當高，民眾在參加完課程後，需要在射擊場練習他們新學的技能，就如同軍隊般，這些都屬於訓練和教育一部分，既然要擴大推廣射擊，芬蘭當然需要更多專業的射擊場設施。

至於在政府配套措施上，國防部發言人向媒體表示，「未來該國有關射擊場的環境許可程序和相關法規將進行簡化。我們希望10年內，全國戶外射擊場的數量，能達到約1000座規模，這當中包含步槍和戰術兩種不同類型的射擊場。」

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