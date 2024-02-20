博雷利：西方要贏得「敘事之戰」　避免與全球南方對立

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2月18日出席慕尼黑安全會議，表示在俄烏衝突和加沙戰爭中「西方顯然正遭遇逆風」，呼籲歐盟保持謹慎，贏得「敘事之戰」，以避免出現全球南方與歐盟對立的局面。



博雷利發表主題為「新地緣政治挑戰」的講話，博雷利認為，當前歐盟主要面臨三個主要的新地緣政治挑戰：烏克蘭問題、中東問題，以及與全球南方的「敘事之戰」問題。

博雷利稱，正在進行的俄烏衝突和巴以衝突，加深了全球南方國家與歐盟之間的政治隔閡。他表示自加沙戰爭爆發後，俄羅斯鞏固了自己立場，很好地「利用西方的錯誤」，指責歐洲國家「雙重標準」。

圖為2024年2月19日，歐盟外交外交與安全政策高級代表博雷利（右）與丹麥外交部長拉斯穆森（左）在比利時布魯塞爾出席歐盟外長會議。（Reuters）

「很明顯，現在的風向對我們不利，西方正遭遇逆風。」博雷利呼籲成員國予以謹慎對待，以贏得關於中東和烏克蘭的敘事之戰，同時必須避免形成其他國家「與西方對立的局面」。

博雷利表示，歐盟應繼續推動「兩國解決方案」，因為「如果巴勒斯坦人民沒有明確的前景，中東就不會有和平，以色列也無法僅靠軍事手段確保自己的安全」。他說為實現這一目標，歐盟將與美國和阿拉伯國家保持溝通和合作。

這並非博雷利首次就全球南方與西方對立而表示憂慮。2023年9月，博雷利在歐盟網站發文稱，在亞洲、非洲、拉丁美洲和中東地區，幾乎每個國家都有人認為現在存在替代西方的可靠選項，「不僅在經濟上，而是在技術上、軍事上和意識形態上」。