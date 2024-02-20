博雷利：西方要贏得「敘事之戰」　避免與全球南方對立

撰文：歐敬洛
出版：更新：

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2月18日出席慕尼黑安全會議，表示在俄烏衝突和加沙戰爭中「西方顯然正遭遇逆風」，呼籲歐盟保持謹慎，贏得「敘事之戰」，以避免出現全球南方與歐盟對立的局面。

博雷利發表主題為「新地緣政治挑戰」的講話，博雷利認為，當前歐盟主要面臨三個主要的新地緣政治挑戰：烏克蘭問題、中東問題，以及與全球南方的「敘事之戰」問題。

博雷利稱，正在進行的俄烏衝突和巴以衝突，加深了全球南方國家與歐盟之間的政治隔閡。他表示自加沙戰爭爆發後，俄羅斯鞏固了自己立場，很好地「利用西方的錯誤」，指責歐洲國家「雙重標準」。

圖為2024年2月19日，歐盟外交外交與安全政策高級代表博雷利（右）與丹麥外交部長拉斯穆森（左）在比利時布魯塞爾出席歐盟外長會議。（Reuters）

「很明顯，現在的風向對我們不利，西方正遭遇逆風。」博雷利呼籲成員國予以謹慎對待，以贏得關於中東和烏克蘭的敘事之戰，同時必須避免形成其他國家「與西方對立的局面」。

博雷利表示，歐盟應繼續推動「兩國解決方案」，因為「如果巴勒斯坦人民沒有明確的前景，中東就不會有和平，以色列也無法僅靠軍事手段確保自己的安全」。他說為實現這一目標，歐盟將與美國和阿拉伯國家保持溝通和合作。

這並非博雷利首次就全球南方與西方對立而表示憂慮。2023年9月，博雷利在歐盟網站發文稱，在亞洲、非洲、拉丁美洲和中東地區，幾乎每個國家都有人認為現在存在替代西方的可靠選項，「不僅在經濟上，而是在技術上、軍事上和意識形態上」。

歐盟26國家呼籲以巴立即人道暫停馮德萊恩稱有意尋求連任歐盟委員會主席納瓦利尼獄中亡｜歐盟各國外長：將對俄實施新制裁並促查普京責任胡塞武裝稱導彈攻擊兩艘美國貨船　歐盟正式啟動紅海護航行動
歐盟