海地黑幫橫行掌控半個首都　從事「恐怖營生」｜國際晨報

一群來自美國和加拿大的傳教士及其家屬10月16日在加勒比海島國海地（Haiti）首都太子港（Port-au-Prince）被黑幫綁架。這在海地很常見，綁架甚至已變成一個「行業」，任何人外出都有可能被擄。



海地官員稱，一輛載着傳教士及家屬的巴士16日駛往機場，途中被黑幫的綁匪劫持。案中有17人被擄，包括兒童。《紐約時報》16日稱，黑幫是次明目張膽地綁架如此大批美國人，令海地官員震驚。海地警方表示，相信事件是由一個名叫400 Mawozo的黑幫組織所為。

綁架近年成為海地的一個「行業」，兒童、街頭小販、傳教者和商人，每個人都可以成為目標。當綁匪發現被綁者錢包沒錢時，甚至會要求被綁者賣掉家裏的物品，如收音機和雪櫃，再將錢交給他們。

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海地經歷多年政治動盪，總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日在家中遭槍殺身亡，加上當地8月14日發生7.2級地震，混亂情況持續惡化。《紐約時報》16日稱，半個首都已被黑幫控制。

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