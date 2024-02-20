新加坡航空展揭幕　中國製C919與ARJ21亮相

2024年新加坡航空展2月20日於樟宜會展中心開幕。中國製大型客機C919及ARJ21支線飛機首次在航展亮相，其中C919更在當天下午進行正式飛行表演。



2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上展出。（Reuters）

新華社20日稱，中國商飛公司館內展台以「攜手同行 共創未來」為主題，展出最新塗裝的1:20比例C919、ARJ21和C929基本飛機模型，1:32比例ARJ21公務機、醫療機、應急救援指揮機、滅火機、貨機模型，以及C919縮短型、高原型和加長型飛機模型。

中國東方航空公司營運的C919客機、印尼翎亞航空運營的ARJ21客機和中國中原龍浩航空有限公司運營的ARJ21貨機在室外展覽區聚首一堂，向世界各地企業及公眾亮相。

圖為2024年2月20日，中國商飛一架C919客機於新加坡航展上作飛行表演。（新華社）

中國商飛公司稱，大型客機C919座級為158至192座，航程4075至5555公里，採用先進的氣動設計、推進系統和材料，碳排放更低、燃油效率更高。2023年5月28日，C919飛機圓滿完成首次商業飛行。

ARJ21是由中國商飛公司開發的中短程支線飛機，具有良好的高溫高原機場起降性能和抗側風能力，2016年6月投入商業營運。由印尼翎亞航空營運的2架ARJ21飛機，以雅加達為基地開通了4條航線，通航5座城市，安全載客超10萬人次。

新加坡航展於20日至25日舉行。展覽主辦單位指，有來自50個國家和地區的上千個企業、機構參展。