王毅與法國總統馬克龍會面　加強戰略協調合作

中共中央政治局委員兼外長王毅，繼續展開法國訪問行程，2月20日在愛麗舍宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面。



中國外交部引述王毅指出，中法務實合作為兩國人民帶來重要福祉，中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將繼續向法國在內世界各國開放市場，希望法方也為當地中國企業營造公平公正、積極正面、穩定和可預期的營商環境。

王毅又稱，當前國際局勢亂象頻生、世界經濟復蘇緩慢等，中法同為獨立自主大國，及聯合國安理會常任理事國，應加強戰略協調和合作，為促進全球和平穩定作出貢獻。

馬克龍表示，法方一貫奉行一個中國政策，面對全球挑戰，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，共同維護和平穩定。

愛麗舍宮同日發表聲明，稱馬克龍與王毅重點探討加強兩國交流，尤其在農產品及航空領域，亦討論過中國在俄烏戰爭中可以發揮的重要作用。