看新聞學英文｜Satellite變Missile台警報捱轟　下次學學用這詞？

中國大陸1月9日發射一枚衛星搭載運載火箭後，台灣向公眾發出短訊警報，英文部份卻誤稱該衛星為missile（指導彈，台稱「飛彈」），引起外界批評，指誤報引發民眾恐慌。



台軍在警報發出後稱，短訊的「英文用語因疏忽未同步更新原系統用字」，未有「精準表達發射物係衛星而非飛彈」，就此向公眾致歉。

據《牛津美國軍事基本辭典》，missile一詞指「以手或機械武器強行向目標推進的物體」，或「載有常規或核子爆炸物的自行推進或遙控引導武器」，現時一般語境下，均用於指稱後者。

今次台灣方面警報中的「衛星」一詞，英譯應為satellite；若要指涉搭載衛星的「火箭」，則應使用rocket。為免造成混亂，未能確認所發射的物體是否導彈時，包括韓國在內的國家機構，通常會在英文訊息使用projectile（發射物）一詞。

台公布中國大陸發射衛星火箭飛越台灣南部上空示意圖。（台軍）

朝鮮2023年5月試射衛星，事前曾通報日韓。至發射當日，日本起先仍判斷發射的疑為彈道導彈，一度向沖繩發避難警報。韓國首爾當時亦發出避難警報，隨後才澄清為誤報。至同年11月朝鮮再度發射衛星，日本仍先發出導彈警報。

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