美國女童海灘挖大沙洞突塌陷遭活埋慘死　活動2大風險不容忽視

美國一對兄妹2月20日在佛羅里達州一處海灘玩耍時，挖出一個約1.2至1.5米深的沙坑，豈料沙坑突然倒塌並掩埋兩人，其中9歲的哥哥獲救，7歲妹妹完全沒入沙中，不幸離世。有目擊者拍得人們救人的畫面。



《紐約時報》2月21日報道，來自印第安納州的女童斯隆（Sloan Mattingly）正與父母、兄長在佛州濱海勞德代爾（Lauderdale-by-the-Sea）渡假，豈料樂極生悲，兄妹二人20日意外遭活埋。

他們父母立即高聲呼救，周圍遊人一呼百應，趕來協助救人。眾人齊齊「摩打手」挖沙，影片令人看着焦急，也令人十分難過。

救護員到場後鞏固沙坑邊緣，以防進一步塌陷，成功救出二人，但斯隆被救起時已無脈搏，送院後證實死亡。她的9歲哥哥僅被埋至胸前高度，並無受傷。

當地警方正調查女童死因，包括調查沙坑為何會挖到這麼大。

經營救生員訓練公司的德羅薩（Shawn DeRosa）提醒，很多家長都忽視挖沙坑的潛藏風險，允許兒童把洞挖深、挖大。他們知道沙坑有可能塌陷，卻不知孩子可在轉瞬間被埋起來，亦沒意識到一旦塌陷，要將他們救出來所面臨的真正挑戰。

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