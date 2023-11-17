女遊客海灘突「被雷劈」死亡 專家：最多閃電的國家｜有片慎入
撰文：聯合新聞網
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位於哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla），於當地時間15日驚傳閃電意外，被擊中的是一名來自委內瑞拉的34歲女子，緊急送醫後仍宣告不治。
綜合外媒報導，一名來自委內瑞拉的34歲女遊客弗洛伊拉尼斯（Froilanis Maireth Rivas Román）與家人在哥倫比亞北部的拉博基亞海灘（La Boquilla）散步時，意外被閃電擊中，倒地不起。
而這恐怖的畫面也被附近的監視器拍下（點圖放大瀏覽，慎入）：
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從影片中可見，事故發生當下，數名遊客被嚇的抱頭蹲下，而被擊中的弗洛伊拉尼斯則直接往後倒地。
報導稱，一旁的救生員見狀便立即上前急救，發現對方仍有些微生命跡象後，隨即將弗洛伊拉尼斯送往附近醫院治療。不過弗洛伊拉尼斯在到院45分鐘後，仍因「心臟驟停」被宣告死亡。
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報導引述桑坦德工業大學（University of Santander）說明，哥倫比亞的高山與開闊的平原，使該國家成為世界上閃電活動最頻繁的地區之一，因為遭閃電擊中死亡和受傷的人數也非常多，特別是在農村地區。
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