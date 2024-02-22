廣州瀝心沙大橋斷裂｜保命緊記「3個切忌」　墮海後把握時機逃生

中國廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日凌晨約5時30分被貨櫃船撞擊導致橋體斷裂，5人死亡。人們倘不幸遇上同類意外，可如何逃生？



當民眾乘坐汽車經過大橋時，若發生斷橋意外，場面必定觸目驚心。惟這時大家仍應盡量保持冷靜，嘗試以下列方法逃生。

2022年2月22日，一艘貨櫃船空載從佛山南海開往廣州南沙途中，航經洪奇瀝水道時觸碰瀝心沙大橋橋墩，致瀝心沙大橋橋面斷裂。截至2月22日上午10時，涉事故車輛4輛，電動摩托車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。新華社記者 盧漢欣 攝

勿轉線

司機應盡量不轉換行車線，以免造成混亂，導致其他車上的人不能逃生。司機也應令自己的車與前面的車之間保持最少長度約為2輛車的距離，以避免連環撞車。

如橋已開始斷裂，司機與乘客不應勿嘗試開車離開橋面。若有人受重傷，應留在原地並大聲呼救，等待救援人員的協助。

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日凌晨5時30分左右被貨櫃船撞擊橋體斷裂。早上可見警方在場調查。（香港01記者攝）

按汽車喇叭

司機和乘客可響按，讓救援人員更快找到您。

至少在這一刻前扣安全帶

在汽車降落在路面或水上前，民眾不應移除安全帶。在沒安全帶保護下，可能會導致頭部受撞擊並失去知覺，令人無法控制自己或呼救。

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日凌晨5時30分左右被貨櫃船撞擊橋體斷裂。早上可見警方在場調查。（香港01記者攝）

打開車窗

建議打開車窗，有助提高生還機會。這是因為在陸地上，關閉的車窗會阻止氧氣進入車內，令人窒息，也可能會掩蓋人們的呼救聲；在水中，當汽車被淹沒後，水壓會將人困在車內，而打開車窗令人可更快逃出車外。

當車掉進水中後，應讓水逐漸流入汽車以平衡壓力。在車被淹沒後，車內的人可逃出。