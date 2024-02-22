廣州瀝心沙大橋斷裂｜保命緊記「3個切忌」 墮海後把握時機逃生
撰文：房伊媚
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中國廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日凌晨約5時30分被貨櫃船撞擊導致橋體斷裂，5人死亡。人們倘不幸遇上同類意外，可如何逃生？
當民眾乘坐汽車經過大橋時，若發生斷橋意外，場面必定觸目驚心。惟這時大家仍應盡量保持冷靜，嘗試以下列方法逃生。
勿轉線
司機應盡量不轉換行車線，以免造成混亂，導致其他車上的人不能逃生。司機也應令自己的車與前面的車之間保持最少長度約為2輛車的距離，以避免連環撞車。
如橋已開始斷裂，司機與乘客不應勿嘗試開車離開橋面。若有人受重傷，應留在原地並大聲呼救，等待救援人員的協助。
按汽車喇叭
司機和乘客可響按，讓救援人員更快找到您。
至少在這一刻前扣安全帶
在汽車降落在路面或水上前，民眾不應移除安全帶。在沒安全帶保護下，可能會導致頭部受撞擊並失去知覺，令人無法控制自己或呼救。
打開車窗
建議打開車窗，有助提高生還機會。這是因為在陸地上，關閉的車窗會阻止氧氣進入車內，令人窒息，也可能會掩蓋人們的呼救聲；在水中，當汽車被淹沒後，水壓會將人困在車內，而打開車窗令人可更快逃出車外。
當車掉進水中後，應讓水逐漸流入汽車以平衡壓力。在車被淹沒後，車內的人可逃出。