廣州斷橋01直擊｜南沙瀝心沙大橋斷裂　海警封江面　村民岸邊議論

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今日（22日）凌晨5時30分左右，被貨櫃船撞斷，有五輛車墮下，造成五人死亡。《香港01》記者中午到意外現場附近，當局正搜索失蹤者，撈起墮江的汽車，有直升機不斷來回盤旋。



有村民聽到事發時有巨響，橋樑早年曾經損毀嚴重，當局曾經大維修，有村民指十年前當局想建新橋，但一直無下文。



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造成5人死亡 直擊吊臂船吊起墮江私家車

2月22日星期四清晨5時30分，一艘約5,000噸空載貨櫃船，從佛山南海開往廣州南沙途中，撞向瀝心沙大橋橋墩，致橋面斷裂。

《香港01》記者中午的時候到現場，事發的船隻已被拖走。中國海警、廣東應急等部門正在搜索失蹤者，現場有直升機不斷來回巡視江面。橋上面亦看到有工作人員，警方拉起封鎖線。當局用吊臂船吊起墮江的私家車吊到躉船，該車擋風玻璃破裂，暫不清楚車上司機乘客情況。

官方通報有5輛車輛掉落橋面，其中2輛車落海，其他3輛落至船上。廣州巴士集團亦證實，事發時有一輛巴士從大橋掉落，暫時未尋回駕駛員，當時巴士沒載客，準備開頭班車。截至下午5時,，事故已造成5人死亡、1名船員受輕傷、另有1人獲救。事故原因和傷亡情況正在核實調查。

事發是的影片已曝光，現場亦看到，瀝心沙大橋被撞一節橋墩卻沒有防撞，相信是船隻走錯航道。

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村民：清晨聽到一聲巨響 早上才知道事態嚴重

住在附近幾百米的村民黃耀佳表示，清晨聽到一聲巨響，當時天未光，不知道是斷橋，早上才知道事態嚴重。另一位村民黃先生表示，大橋的路面狀況不錯，但早年有過大維修，當局曾想建新橋，但一直無下文。村民陳女士說，幾年前都有船輕微碰撞橋墩，但並無嚴重意外。

瀝心沙大橋1994年通車。根據官方資料。大橋近年曾經過多次加固維修。2019年，南沙區交通運輸局因應橋樑損毀嚴重，一度收緊限重，第二年在維修加固後將大橋升級為二類橋，將限重提升至20噸。廣東省交通運輸廳再因應橋樑結構和通航安全需要，對大橋橋墩加裝防撞設施。

大橋為三民島唯一對外陸路通道 街渡即加價67%

大橋連接南沙區萬頃沙鎮和三民島，是三民島唯一對外陸路通道。三民島內主要是農業種植產品，村民現在外出還可以靠街渡去另一邊的中山市，但今日已經坐地起價，從6元加到10元，加幅達67%。