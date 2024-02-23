遭拜登爆粗口批評　普京：粗魯無禮

美國總統拜登（Joe Biden）2月21日以粗口批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）發表看法後，普京表示，拜登形容自己的話是粗魯無禮。



拜登21日在三藩市的一次非公開選舉活動上演講，說：「我們有瘋狂的SOB（Son Of a B****），例如普京和其他人，我們總是不得不擔心核衝突」。根據俄衛網，普京普京評論說，拜登此言是「粗魯無禮的」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則表示：「下一次拜登再決定用『瘋狂的SOB』這個詞時，讓他盡量記住，美國人最容易把這一表述與他的後代亨特聯繫起來。」

圖為俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃。（Facebook @ Maria Zakharova）

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）表示，拜登使用這種詞彙對美國自身來說是可恥和羞恥。佩斯科夫接受俄羅斯記者扎魯賓（Pavel Zarubin）採訪時說：「美國領導人說出的這種粗鄙言論無法對另一國領導人造成任何傷害，更不用說對普京總統了。」

佩斯科夫說：「很明顯，拜登先生為討好國內政治和利益集團而表現出荷里活牛仔風格的行為。我想說的是，請你的助手讓他們找到普京總統對你的哪怕一條侮辱性言論。再說一遍，應感到羞恥。」