英國動物園8鸚鵡狂講粗口　園方找100隻同類盼用「鳥海戰術」感化

英媒1月24日稱，英國林肯郡野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park，暫譯）有8隻鸚鵡不停地對遊客說髒話。園方請來另外100隻鸚鵡，希望用「鳥海戰術」感化說髒話的鸚鵡，令牠們變乖，但園方也承認這是高風險策略，結果可能會適得其反。



英國廣播公司（BBC）24日稱，這8隻鸚鵡比利（Billy）、泰森（Tyson）、埃里克（Eric）、傑德（Jade）、埃爾茜（Elsie）、卡普頓（Captain）、希拉（Sheila）及另一隻也是叫埃里克（Eric）的鸚鵡不斷說髒話。

牠們說的髒話包括「滾開」（Fxxk off）、「媽的」（Fxxk）等。園方將牠們的照片以及這些說話印在杯子及衣服上，並向遊客出售，成為另類生財方法。

園方始終覺得牠們的行為不雅，於是將牠們轉移到另一個地方，與另外100隻鸚鵡一起生活。飼養員希望那8隻鸚鵡的說髒話聲，能被其他鸚鵡說話的聲音淹沒，以及令「行為不檢」的鸚鵡最終能模仿其他鸚鵡的說話。

報道稱，動物園行政總裁尼科爾斯（Steve Nichols）也承認這是高風險策略，他談到結果可能會適得其反，令原本乖巧的鸚鵡也說髒話，這樣園內沒禮貌的鸚鵡數量就會激增至超過100隻。

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